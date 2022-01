AMLO facilitará venta de Banamex, podría intervenir Poder Judicial

El gobierno federal va a “facilitar trámites para que se lleve a cabo la operación de Banamex… queremos que no haya obstáculos legaloides o trampas para impedir que se lleve a cabo la operación del banco”, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

“Nos importa, nos interesa. Por eso, en lo que podamos ayudar, con el propósito de que no se bloqueé, que no se demore, que no haya tácticas dilatorias; vamos a estar pendientes y si es necesario, pues vamos a solicitar la intervención del Poder Judicial con el propósito de que se resuelvan asuntos legales”, subrayó el titular del gobierno federal.

Información relacionada: SAT acompañará a Banamex en el proceso de venta

“Es cierto, hay litigios que tienen que ver con Oceanografía que era una empresa predilecta durante el gobierno de (el ex presidente Vicente) Fox y de (el ex mandatario Felipe) Calderón. Les entregaron muchísimos contratos por asignación directa y tenían también apoyo de la Secretaría de Hacienda y se llevó a cabo esa operación de unos créditos y falsificación de facturas; un litigio de corrupción en la cúpula como era antes”, agregó López Obrador, para dar paso a la lectura de páginas de su libro La Salida, en el que escribió en 2016 que la empresa Oceanografía y su socio mayoritario Amado Yáñez obtuvo 160 licitaciones que le dieron ingresos por 3 mil millones de dólares; su caída de produjo a partir de 2014, cuando Banamex Citigroup acusó a la empresa y a sus directivos de un fraude de 580 millones de dólares por falsificación de facturas y otros documentos, “los jóvenes deben de saber de dónde venimos, estamos saliendo del pantano, del fango, de la política neoliberal o de pillaje”, agregó el mandatario mexicano.

“Ahora que se da esta situación, pues ahí vuelven, no, con los jueces y la misma trampa, los mismos procedimientos; sin embargo, ya no funciona eso”, advirtió el Jefe del Ejecutivo federal.

“A nosotros nos importa mucho lo de la venta de Banamex y pensamos que se puede llevar a cabo una compraventa ejemplar”, insistió el presidente de la República al señalar que le “gustaría, por ejemplo, que se mexicanizara, ese es un punto… lo segundo es que quienes compren tengan solvencia económica para respaldar a los clientes de Banamex, los actuales clientes y los futuros; lo tercero es que no tengan adeudos fiscales con el SAT; punto cuatro, que paguen los impuestos a la hacienda pública, que no pase lo que sucedió cuando vendieron Banamex, que los que vendieron no pagaron un centavo de impuestos. Eso no, tiene que pagar los impuestos”.

Finalmente, López Obrador dijo que espera que el fondo cultural artístico de Banamex “sea para el disfrute y en beneficio de los mexicanos, para exposiciones, museos, donde puedan los mexicanos conocer las obras que tiene el fondo; no queremos que ese fondo se vaya al extranjero, ni que quede como un fondo privado”.

—“¿Sería posible que No el patrimonio cultural pero los inmuebles de Citibanamex (como el Palacio de Iturbide) pudieran pasar al estado mexicano?”, se le dijo por un acreditado en Palacio Nacional.

—“Sí. Tenemos que ver exactamente… hay que analizarlo, hay que verlo… vamos a estar muy pendientes de todo… Hacienda tiene que ver cuánto estiman del valor total del banco, qué cuestan estos bienes, para que de esta manera se haga el planteamiento, pero con el propósito de llegar a acuerdos.

Al reiterar que espera que el banco “se mexicanice, hay forma de hacerlo, hay gente que podría este reunir recursos y he estado recibiendo comentarios a favor de que quede en manos de mexicanos; eso sería muy bueno”, el presidente de México apuntó que “la otra cosa que se plantea es que no haya concentración, porque ya de por sí es bastante la concentración y repito no soy chovinista, nosotros no queremos cerrar al país, no estamos en contra de los extranjeros, pero, no es posible, que las utilidades no se reinviertan en México, las utilidades de los bancos, sino que se van a los lugares donde están las matrices de esos bancos.

Queremos por eso que sean mexicanos porque aunque algunos no se han portado bien y tengamos diferencias con ellos y lo saben… están aquí y están invirtiendo; antes se pasaron de la raya porque se los permitían, ahora son nuevas reglas… la mayoría de los empresarios, yo diría que casi todos los inversionistas, ya saben cuáles son las reglas: hay que pagar los impuestos, nada de privilegios fiscales, nada de condonaciones, nada de contratos abusivos, leoninos, buenos para ellos y malos para la nación; ya son otras reglas”, concluyó López Obrador.