AMLO en contra de cancelación de pagos de deuda pública

Pese al impacto económico derivado de la emergencia sanitaria por el coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador, enfatizó que no está de acuerdo “en la cancelación de (los pagos de) la deuda pública, no estoy de acuerdo en eso, ni siquiera en obtener una prórroga”.

El primer mandatario mexicano aclaró que bajo su administración “tenemos capacidad para hacer frente a los compromisos adquiridos aún cuando nos dejaron una deuda pública cuantiosa”.

Reiteró el Jefe del Ejecutivo que en los pasados gobiernos, Vicente Fox, dejó un endeudamiento de un billón 700 mil millones de pesos; con Felipe Calderón aumentó a 5.2 billones y con Enrique Peña Nieto la deuda pública llegó a 10 billones. “Nosotros en términos reales no la hemos aumentado”, subrayó al alertar que estos compromisos representan de “42, 45 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), tenemos que destinar como 600, 700 mil millones de pesos solo al pago de intereses de deuda”.

El primer mandatario remarcó que su propósito es no aumentar la deuda en términos reales y confirmó que se ha logrado continuar con los pagos hasta febrero: “no aumentar en proporción al PIB; “pero ahora, con la depreciación del peso, porque tenemos alrededor del 20 por ciento de esa deuda contratada en dólares (esperamos) que eso no signifique un incremento, lo que queremos es esperar a ver si hay estabilidad financiera, para hacer bien las cuentas, no precipitarnos”.

Sin embargo, enfatizó que “lo que tengamos de ahorro va para la deuda… que hagamos todo el esfuerzo para que la mantengamos en los mismos términos”.

El presidente de la República señaló que con estas medidas se protegerá a los pobres.

En esa línea confió que entre hoy o mañana quedará aprobada la reforma al artículo 4o constitucional; así, por ley habrá que entregar pensiones y becas a ancianos, discapacitados y estudiantes pobres. “Y por ley, hay que garantizar atención médica y medicamentos gratuitos, ese ya es un presupuesto comprometido”.

“Que suceda lo que suceda”, el pago de la deuda, las participaciones federales a los estados y los programas sociales tengan recursos que “estén protegidos”. Por eso, finalizó, “es una gran reforma porque estamos protegiendo a los más vulnerables. Es el paso al establecimiento de estado de bienestar”.