AMLO dice que nueva versión del caso Ayotzinapa es real

Escucha la nota:



El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la versión del testigo protegido de la FGR en el sentido que los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa fueron detenidos por 30 personas en operación conjunta con militares y sicarios, “es real, no apócrifa”.

“Está abierta, todavía no está concluida la investigación, está en proceso. Eso que publicó el (periódico) Reforma está en el expediente de la Fiscalía (General de la República); no sé cómo lo obtuvieron, pero es real, o sea, no es apócrifo. Y sí, ya se tienen detenidos a más personas ya hay una detención de un capitán del ejército (José Martínez Crespo) y está abierta la investigación, no hay todavía ningún resultado definitivo, no”, indicó en su conferencia matutina.

Información relacionada: Gobernación denunciará ante FGR filtración del caso Ayotzinapa

Indicó que lo que es cada vez más evidente es que se fabricó la versión que originalmente se presentó, de que a los jóvenes los habían agarrado y los habían quemado en un basurero.

El presidente señaló que hay otras versiones y eso es lo que se está investigando y se le está dando garantías a los que están detenidos.

Sin embargo, López Obrador aclaró que si bien el testigo protegido dice “qué fue lo que sucedió” esa noche en Iguala, Guerrero, “no podemos decir ‘esto fue lo qué pasó’ hasta no probar todo, e investigar más, porque no se trata de hacer otra faramalla, otra versión falsa, nada más para decir ‘ya, se cerró el caso’ y darle carpetazo.

En este sentido, dijo que tienen que participar los asesores, padres, madres de los jóvenes y, desde luego, todas las autoridades y tiene que haber un acuerdo, cuando se tengan todos los elementos, y se pueda informar sobre lo que sucedió y, lo más importante, encontrar a los jóvenes.

Reiteró su llamado a que se aporte información con garantías de protección a testigos “en el marco de la legalidad”, e insistió en que su gobierno busca romper el llamado pacto de silencio.

“Vamos a terminar aclarándolo, aunque nos lleve tiempo; nos ha costado trabajo por qué hay en efecto esta especie de pacto de silencio, poco a poco vamos avanzando y yo tengo mucha confianza de que vamos a saber lo que sucedió y no queremos sólo basarnos en una versión”, destacó.