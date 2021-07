AMLO destaca inversión de programas sociales en Badiraguato

Escucha la nota:



Como parte de su gira nuevamente por Sinaloa, el presidente AMLO señaló que en el municipio de Badiraguato se está invirtiendo como nunca en programas sociales.

En conferencia de este viernes desde Culiacán, el mandatario federal dio a conocer las cifras de beneficiarios de programas de desarrollo en insistió que su estrategia de combate a la violencia sin violencia dará resultados.

¿Qué programas predominan en Badiraguato?

“En la entidad se está invirtiendo como nunca en programas de desarrollo, les voy a dar a conocer el programa de Bienestar, para que se tenga un idea de cómo la estrategia nuestra es distinta”.

No se puede enfrentar la violencia, como más violencia, no se puede y no es humano. Y esto a los conservador que tienen una mentalidad autoritaria no les cuadra, no les gusta porque apuestan mucho al ojo por ojo y diente por diente, afirmó.

López Obrador reiteró que, a pesar de las burlas sobre su postura de “abrazos, no balazos“, su gobierno demostrará que esto es más eficaz.

“Nosotros tenemos una concepción distinta, cuando dije abrazos no balazos, hasta se burlaron y todavía, pues les vamos a demostrar que es más eficaz, más humano enfrentar el problema de la inseguridad atendiendo las causas”, sostuvo.

¿Cuántos beneficiarios hay en el municipio?

El Presidente de la República visitará la tierra natal del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán para supervisar las obras de la carretera que comunicará el municipio.

La inversión sobre los programas de desarrollo, informó que de las 7 mil 250 viviendas que tiene el municipio, hay 13 mil 655 beneficiarios.

Hay 270 jóvenes que están trabajando como aprendices y reciben un salario mínimo, ocupados en talleres, pequeños negocios y se les está apoyando.

Hay 171 jóvenes que estudian en el nivel superior, que reciben una beca mensual de 2 mil 400 pesos. Además anunció que ya está funcionando una universidad pública del sistema de universidades Benito Juárez.

Los que reciben beca por estos programas sociales que están estudiando bachillerato son mil 531 jóvenes; 4 mil 212 niñas y niños de preescolar, primaria y secundaria tienen beca. Indicó que en Badiraguato hay 143 escuelas en las distintas comunidades, y a todas se les entregó su presupuesto.