AMLO destaca inversión de 5 mil mdp para contaminar menos en Refinería de Salamanca

Al supervisar los trabajos de la Refinería de Salamanca, Guanajuato, el presidente, Andrés Manuel López Obrador destacó la inversión de 5 mil 200 millones de pesos, para buscará contaminar menos.

De acuerdo al mandatario, “se tienen que modernizar las plantas, todo esto ayuda mucho para que no haya contaminación. Tenemos que cuidar que no se contamine lo que tenga que ir a la atmósfera que no sea dañino para la salud de la gente”.

Mediante un video difundido en redes sociales, López Obrador informó que gracias al trabajo que se ha hecho, actualmente se procesan 110 mil barriles diarios, y el complejo de Salamanca abastece a nueve estados del centro y el Bajío del país.

Continuamos con la supervisión de refinerías. Hoy estuvimos en Salamanca, Guanajuato, que abastece de combustible a nueve estados del centro y el Bajío del país. pic.twitter.com/q8ryR8SsYV — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 6, 2021

“Estamos rescatando a Pemex y el objetivo es que para finales del gobierno cuando termine mi mandato ya no estemos comprando gasolinas como se hace hasta ahora en el extranjero, sino que se produzca todo el petróleo procesado, es decir, las gasolinas, el diésel, todos los combustibles, que los produzcamos en nuestro país, producir lo que consumimos en México, no comprar las gasolinas en el extranjero”, remarcó.

En el video lo acompañan, la titular de Energía, Rocío Nahle; el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza y el responsable de la refinería, Fidel Vizcaíno.