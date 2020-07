AMLO descarta repuntes de delitos con la ‘nueva normalidad’

Escucha la nota:



Al subrayar que ha habido una baja en la incidencia delictiva en el marco de la pandemia del coronavirus, con excepción del homicidio, el presidente Andrés Manuel López Obrador descarto un repunte de los delitos con la nueva normalidad.

López Obrador expresó que “algunos apostaban que, con la crisis, además muy severa, negocios cerrados por más de tres meses, desempleo, pero no sólo formal, sino los que se buscan la vida en la calle, la gente con mucho sacrificio se resguardó y pensaron: ‘Vienen los asaltos’. No, nuestro pueblo ha actuado de manera muy ejemplar, de manera muy responsable. Entonces, no esperamos que haya un repunte en la incidencia delictiva; al contrario, cada vez vamos a ir bajando los delitos y consiguiendo la paz y la tranquilidad”.

Información relacionada: Muertos por COVID-19 en México ya superan a los asesinados en 2019

“Se le está dando atención a la gente. Si abandonáramos al pueblo, si con la crisis no hubiésemos actuado dispersando fondos para adultos mayores, para discapacitados, para campesinos, las becas, los créditos… Miren, nada, más en Guanajuato de abril a la fecha, en créditos de 25 mil pesos se han otorgado créditos a 23 mil pequeños empresarios, comerciantes, los que se busca la vida en la calle, 23 mil. Hemos destinado una inversión de cerca de 600 millones de pesos nada más para puros créditos”, manifestó.

“Yo calculo que este año nos van a apoyar, nos van a seguir apoyando nuestros paisanos con una cantidad en remesa del orden de 35 mil millones de dólares… o sea, ahí nos vamos, y eso que se está invirtiendo como nunca para transferir recursos a la gente… si hay esperanza, no se nos incrementa la delincuencia por descomposición social, por necesidad, vamos a decirlo. Y lo estamos viendo”, finalizó el presidente de la República.