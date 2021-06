AMLO descarta que se den apagones en verano

Escucha la nota:



El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó apagones programados en el verano ante el impacto de la sequía en el funcionamiento de las hidroeléctricas.

“Claro que no, claro que no. Cuando (hubo) los apagones en el Norte por las heladas en Texas, que no había gas, las hidroeléctricas de Chiapas generaron la energía necesaria para enviar energía al Norte, a Nuevo León y por eso se resolvió el problema en cinco días”, enfatizó.

Información relacionada: AMLO defiende a Manuel Bartlett; asegura que hay campañas de descrédito

El primer mandatario remarcó que con el uso de estas plantas “se ha venido generando más energía limpia y barata, lo que es una buena noticia para México”.

López Obrador también indicó que una empresa italiana promovió un amparo para frenar la generación de energía hidroeléctrica argumentando “competencia desleal”.

“¿Qué creen que hicieron estos corruptos insensatos? Se ampararon para que no se genere energía eléctrica de esa manera, una empresa italiana, que por cierto es del Gobierno de Italia o es una paraestatal. Y estoy haciendo la investigación, porque vamos a mandar una nota diplomática”, destacó el presidente.

APUESTA A HIDROELÉCTRICAS

Explicó que si Chicoasén tiene seis turbinas, se usaba una porque con la reforma energética se le debía dar preferencia a las empresas privadas.

Explicó que eso se debía al amparo, porque la empresa italiana considera que es una competencia desleal.

Expertos han señalado que ante la sequía en el país, la generación de energía eléctrica mediante centrales hidroeléctricas se va a ver afectada, ya que las presas y embalses se encuentran en niveles bajos.