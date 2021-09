AMLO deja despenalización del aborto en manos de la SCJN

El presidente evita pronunciarse; ‘Es un tema que tienen que resolver las mujeres, no opinaré porque es un tema controvertido y polémico’.

Esta mañana durente su conferencia, el presidente de México explicó que el tema de despenalización del aborto lo dejará en manos de la SCJN.

“Este tema es muy polémico y yo no puedo tomar partido”, expresó.

Mujeres decidirán sobre despenalización del aborto

López Obrador explicó que no quisiera alentar ninguna confrontación en caso de tomar el partido sobre el tema.

“Es un tema que tienen que resolver las mujeres, no opinaré porque es un tema controvertido y polémico”, explico el mandatario de México.

También dijo que esperar para ver que decidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El jefe del Ejecutivo indicó que este asunto ya está siendo atendido por el Poder Judicial y se esperará a la resilución de la SCJN.

“Ellos son los que tienen el poder, así como la facultad para decidir sobre estos asuntos”, expresó.

Yo he actuado en mi caso, como presidente del país, he sido prudente y respetuoso, porque como dije antes: “son temas controvertidos, no quiero alentar a la confrontación”.

López Obrador dijo que por la investidura presidencial, no podía oponerse a un desgaste y que debía cuidarse.

Aborto SCJN

Por otra parte, ocho ministros de la Suprema Corte declararon inconstitucional la criminalización del aborto.

La Corte analiza diversos artículos del Código Penal de Coahuila que criminalizan la interrupción del embarazo voluntario y que sancionan la violación entre personas unidas en matrimonio, concubinato o pacto civil con una pena menor que la establecida para el delito de violación pic.twitter.com/xDo1lrWmgE — Suprema Corte (@SCJN) September 6, 2021

Dicha desición solo solo invalida el código del estado de Coahuila, pero se sabe que si 8 de los 11 ministros votan por dicho proyecto, ello obligaría al resto de los demás jueces de los estados a emitir un fallo a favor de las mujeres.

Actualemente Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y la CDMX permiten la despenalización del aborto y hasta la semana 12 de gestación, pero los demás estados no. Además de que varían las restricciones (sanciones y causas).