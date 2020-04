AMLO defiende labor de López-Gatell; “se equivocó mi amigo Javier Alatorre”

Javier Alatorre pidió a la población no hacer caso de las recomendaciones de la autoridad sanitaria para evitar la propagación del coronavirus.

Escucha la nota:



Al defender la labor del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, luego de que el comunicador Javier Alatorre llamó a no hacerle caso a sus recomendaciones por la pandemia de Covid-19; el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó “se equivocó mi amigo Javier”.

Mediante un videomensaje transmitido este sábado en redes sociales, el mandatario afirmó que el comunicador cometió un error en sus declaraciones pero tiene derecho a manifestarse y expresarse.

Información relacionada: Senador por Morena exige revocar concesión del canal Azteca

“Creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche que llamó a no hacerle caso a el doctor Hugo López-Gatell creo que fue una actitud no bien pensada porque Javier es una persona buena, creo que cometió un error como cometemos errores todos y además hizo uso de su libertad cada quien puede expresarse y manifestarse”, expuso.

López Obrador aseguró que el subsecretario “nos representa a todos” por lo que rechazó el llamado a no acatar las medidas de salud emitidas por el especialista a quien consideró honesto, preparado y responsable.

“No está bien llamar a no hacerle caso el doctor Hugo López-Gatell porque él es una autoridad, él nos representa, a mí me representa, yo me siento representado por él, yo y mi familia, pero además considero que todos los mexicanos debemos de hacerles caso a los especialistas”, afirmó.

Insistió en que no debe haber linchamiento político a quienes no compartan los puntos de vista de las autoridades en medio de la emergencia sanitaria.

“No debe de haber de ninguna manera linchamiento político por alguien que no comparta nuestro punto de vista, inclusive que pueda decir algo que en estos momentos difíciles afecte a la comunidad y que pueda ser dañino para los seres humanos, que no es esa la intención de Javier pero tiene el derecho a expresarse a manifestarse que viva la libertad prohibido prohibir”, enfatizó.