¿AMLO decepcionado por trabajo de la DEA?

“Ojalá y lo piensen bien porque yo podría decir también lo mismo: estamos decepcionados con el trabajo de la DEA (Administración para el Control de Drogas, siglas en inglés) pero, mejor vamos a dejarle así”, manifestó el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante el rechazo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de que la DEA “fabricó pruebas” en contra el ex secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos, y puso en duda la cooperación bilateral a futuro ante su “profunda decepción tras la decisión de México de divulgar información compartida de forma confidencial”.

El Jefe del Ejecutivo mexicano agregó que nosotros queremos mantener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y se va a mantener una muy buena relación sobre la base del respeto mutuo; la relación que hemos tenido con el presidente Donald Trump se ha llevado a cabo a partir de ese principio o criterio de respeto mutuo y así va a suceder con la nueva administración del presidente (Joe) Biden.

Con Trump, dijo López Obrador, “tuvimos algunas diferencias y se resolvieron mediante el diálogo y el respeto mutuo; no intervino en asuntos que sólo nos corresponden a nosotros los mexicanos y nosotros tampoco fuimos allá a intervenir ir en asuntos internos de los Estados Unidos; esa es la fórmula, que respetemos nuestras soberanías. Es que antes había mucho sometimiento, Por ejemplo las agencias entraban y salían de México, los embajadores opinaban si estaba bien el trabajo que realizaba una dependencia en México, y así, mucha falta de respeto a nuestra soberanía… eso no sucedió” durante el gobierno de su homólogo estadounidense saliente, Donald Trump; cuando se vivieron momentos difíciles en las relaciones: diálogo. Por eso se mandó una nota diplomática en el caso del general Cienfuegos”, enfatizó.

Al inicio de su mensaje matutino, el presidente López Obrador reclamó que “no es posible que se lleve a cabo una investigación con tanta irresponsabilidad, sin sustento y que nos quedemos callados. Imagínense que el gobierno de México se quede callado”.

De aceptar una investigación como la realizada por la agencia antidrogas de los Estados Unidos, el primer mandatario mexicano consideró que su gobierno perdería autoridad “moral, terminamos como encubridores ante los ojos de los mexicanos y del mundo. Al mismo tiempo no podemos nosotros fabricar delitos a nadie. De modo que lo que hicimos fue lo correcto. Es ético, independientemente del derecho, que tampoco se viola”, remarcó López Obrador.

Ante la posibilidad de que se presenten nuevos elementos para investigar, el Jefe del Ejecutivo mexicano reto: “adelante”, pero, sentenció: “hay muchísimos errores en el expediente, contradicciones. Al final todavía se están preguntando los delincuentes si es o no Zepeda, ellos mismos. Y luego los mensajes de Zepeda, que atribuyen al general Cienfuegos, hechos no sólo con faltas de ortografía y atropellados, sino con un nivel de expresión que no corresponde a un funcionario de nivel medio, no hablemos de alto nivel”.

La cooperación con Estados Unidos “no tiene por qué interrumpirse”, pero bajo parámetros de legalidad, transparencia, confianza, profesionalismo y de respeto a la soberanía. Afirmó que en la ley de seguridad nacional “están ya las bases para la cooperación. Y no hay ningún problema. Estamos dispuestos a que continúe la cooperación”.

Cuestionado sobre los motivos detrás de la investigación de la DEA en contra del general Cienfuegos, el presidente López Obrador respondió: “quién sabe”, pero, apuntó, “ todos lados cuando hay elecciones se exacerban los ánimos. Se desatan las pasiones y hay confrontación política. Creo que como estaban de por medio las elecciones, no se quién o qué organización, qué grupo, qué agencia tomó la decisión de promover este juicio, o acelerar la investigación y con esos elementos detener al general (Cienfuegos). Se me hace muy raro, la verdad, es de lo más irresponsable, no hay profesionalismo, y se supone que estaban investigando desde el 2013. Fíjense cuánto tiempo, y el resultado es ese expediente. ¡Es el parto de los montes!”, criticó.

Tras opinar que las críticas a la publicación del expediente Cienfuegos provienen de los “partidarios del intervencionismo y de que no haya soberanía”, el presidente López Obrador insistió en que la investigación se instrumento “de manera indebida, sin profesionalismo, sin ética y los corifeos, pues, empiezan a gritar como pregoneros: ‘No hay transparencia, qué es lo que ocultan, son iguales, ¿qué no iban a combatir la impunidad y la están garantizando?’”, por eso, agregó, se difundieron los expedientes “sin testar” (reservando partes) por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el de la Fiscalía General de la República, que, por razones legales, debió reservar parte del documento.