AMLO debe reconsiderar asistencia al Senado: diputados PRD

El argumento del Presidente de la República, respecto a que no acudiría al Senado de la República a la ceremonia de entrega de la Medalla Belisario Domínguez, porque podría enfrentar algún reclamo no se sostiene, consideró el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa.

El legislador subrayó que el mandatario federal no quiere ir a la sede senatorial, porque no le gustaría que se le hiciera algún planteamiento crítico, cuando debería estar dispuesto a participar en ese acto.

El diputado Espinosa Cházaro reconoció que ante la presencia del Jefe del Ejecutivo, es probable que algunos senadores y senadoras pudieran ejercer su derecho a la libertad de expresión y manifestarle algunas críticas.

Sin embargo, ello no es motivo suficiente para que deje de asistir al reconocimiento a una legisladora con la trayectoria de Ifigenia Martínez, considerada una de las principales promotoras de los procesos de democratización en México.

“No le gusta al Presidente escuchar que le digan que las cosas no andan bien (…) pero para mí no es suficiente causa decir: no voy porque me van a decir algo que no me va a gustar”, dijo el líder de los diputados perredistas.