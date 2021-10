AMLO da recorrido en Palacio Nacional a Antony Blinken

Escucha la nota:



Tras un recorrido junto al el secretario de Estado de la Unión Americana, Antony Blinken por Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció un desayuno a toda la delegación de altos funcionarios estadounidenses, entre ellos, el secretario de Seguridad Nacional del vecino país, Alejandro Mayorkas y el Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick B. Garland; ademas del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

“Sería inconcebible que no hubiese entendimiento, sería muy lamentable el que no nos entendiéramos, que no se fortalecieran las relaciones, la cooperación y la amistad entre nuestros pueblos y nuestros gobiernos”, subrayó el presidente de México.

“Nosotros estamos en esa disposición de que haya cooperación para el desarrollo que trabajemos juntos y que seamos respetuosos en nuestras soberanías, consideró que vamos a poder juntos fundar una etapa nueva de nuestras relaciones”, indicó el Jefe de la nación mexicana.

En su momento, el secretario Blinken se dijo “inspirado”, tras haber recorrido los murales y patios y pasillos de Palacio Nacional, “maravilloso estar aquí… compartir la historia de México, la historia de las relaciones bilaterales, me siento muy inspirado en el trabajo que tenemos que hacer para traducir eso en una realidad, en una verdadera transformación de la relación y compartir responsabilidades”, apuntó.

El canciller Marcelo Ebrard indicó que se va a conversar sobre el Entendimiento del Bicentenario de Seguridad Publica y Comunidades Seguras, México Estados Unidos; “se llama Bicentenario porque vamos a cumplir 200 años de relaciones bilaterales, se nos ocurrió que la mejor manera de celebrar es tener un entendimiento” entre ambos países, destacó.

El mandatario mexicano mandó un saludo “muy afectuoso” al presidente Joe Biden, a través de sus colaboradores y reiteró su invitación para que su homólogo estadounidense visite México “cuando él pueda”. Agregó que el señor embajador Salazar “ha tenido con nosotros muchas pláticas, es muy buen representante de Estados Unidos, un hombre respetuoso que está auspiciando la amistad entre nuestros pueblos, va y viene y quiere que estén ustedes aquí, pero que también vengan los senadores (de la Unión Americana) para que conozcan más sobre nuestra realidad y que todo sea por el bien de nuestros países”, finalizó López Obrador.

En la mesa acompañaron al presidente Andrés Manuel López Obrador: Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores; Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación; Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional; José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina; Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público; Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en Estados Unidos; Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración (INM) y Roberto Velasco Álvarez, titular de la Unidad para América del Norte de la SRE.

Por parte del gobierno de Estados Unidos: Antony Blinken, secretario de Estado; Merrick B. Garland, fiscal general; Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional; Bruce Swartz, fiscal general adjunto y consejero de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia; Wally Adeyemo, secretario adjunto de la Tesorería; Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental; Juan Sebastián González, consejero especial del presidente y director principal para el Hemisferio Occidental del Consejo Nacional de Seguridad; Serena Hoy, subsecretaria de Asuntos Internacionales del Departamento de Seguridad Nacional; y Brian Naranjo, tomador de notas de la Embajada de Estados Unidos en México.