AMLO da bienvenida a nuevos partidos, incluido México Libre

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio la bienvenida a nuevos partidos, incluido México Libre, del expresidente Felipe Calderón y Margarita Zavala, que está en proceso de convertirse en institución política tras conseguir el aval del Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante su conferencia mañanera, el mandatario afirmó que es “legal y legítimo” que los ciudadanos quieran participar en la vida pública del país.

“Qué bien que existan los partidos y haya participación política democrática en nuestra sociedad, malo sería que existieran grupos de presión, grupos de intereses creados o grupos opositores en la clandestinidad, pero si son partidos son ciudadanos que se agrupan en función de un ideal, en función de un programa para participar pacíficamente en la vida pública del país, es totalmente legal y legítimo”, afirmó.

Aunque señaló al INE toda vez que, según el mandatario, se ha portado mal, no cuestionará que les dé registro a algún partido.

“Ya conocen ustedes mi opinión sobre el INE, creo que no se han portado bien, pero no tengo por qué cuestionar el que se le dé registro a un partido político. No creo que sea correcto el que yo cuestione eso”, indicó.