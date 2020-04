AMLO critica a Fitch Ratings por recortar la calificación a Pemex

Escucha la nota:



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador criticó los resultados de Fitch Ratings que recortó el viernes la calificación de Petróleos Mexicanos de ‘BB+’ a ‘BB’, ubicándola en perspectiva negativa.

En la conferencia de esta mañana, tachó de insensibles a algunos organismos internacionales porque “si hay una pandemia que afecta, por supuesto que va a impactar a la economía”.

“Respeto todas las decisiones que se tomen pero como estoy ya cambió sus parámetros ya no son la Biblia como era antes al menos en el caso de México”, sostuvo.

El mandatario cuestionó “dónde está la responsabilidad para con la humanidad, dónde está la fraternidad universal, dónde están los llamados jefes de Estado?”, señaló.

“¿Que no podían esperar? ¿Que no se habla del Coronavirus como una epidemia pasajera?, ¿no pudieron esperar con esa decisión? ¿Por qué ahora?. Por qué en estos momentos que no hay normalidad económica y no hay estabilidad en los mercados, reducen la calificación de todos los países no solo de México. ¡No estoy de acuerdo con eso!”, remarcó.