AMLO critica a dirigente de Morena por el tema de austeridad en presupuesto

El presidente Andrés Manuel López Obrador, criticó al dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, luego de que éste afirmó que ya no se aguanta tanta austeridad en el presupuesto y hay recurrir al endeudamiento.

López Obrador aseguro que antes “estaban mal acostumbrados, ya que era una especie de enajenación donde no importaba dónde el gobierno gastara y endeudara”.

“Hay quienes dicen que ya no aguanta el gobierno más austeridad, me llamó hasta la atención porque lo dijo en dirigente de Morena, imagínense cómo estaban mal acostumbrados, era una especie de enajenación donde no importaba que el gobierno gastará y se endeudara. Y por qué ya no se aguanta la austeridad, si nosotros los servidores públicos tenemos garantizado un sueldo”, remarcó.

En contexto, Ramírez Cuéllar aseguró que las medidas de austeridad implementadas por el Gobierno fueron positivas y sirvieron para que hubiera disciplina en las finanzas públicas, sin embargo, los recortes ya llegaron a su límite, y es urgente que el Gobierno recurra al endeudamiento.