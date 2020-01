AMLO considera que identificación única no es prioridad

Escucha la nota:



Por ahora, desiste el gobierno federal en mantener su petición al Instituto Nacional Electoral para que le entregue información del padrón electoral.

El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero a ya no insistir en esa solicitud.

“No nos metamos en eso”, indicó López Obrador a Sánchez Cordero, explicó, para que no se acuse al gobierno de que “tenemos nosotros intereses de controlar, como en las dictaduras, toda la información de cada uno de los ciudadanos, de cada persona, y como están muy sensibles los del INE pues no hay que ‘testerearlos’; no queremos hacer eso, no es prioritario”.

—“¿Está en el Plan Nacional de Desarrollo?, se le cuestiona.

—“Sí, pero hay tiempo, cuando se serenen. Todo eso de tener una identificación única genera muchas sospechas, inquietudes, pero hacerlo en su momento, cuando se pueda; la política es tiempo”, apuntó López Obrador.

En esa línea, el primer mandatario subrayó que para su administración sí es prioritario elevar a rango constitucional la entrega de pensiones y de becas, por eso se reunirá en la semana con legisladores para que este respaldo social sea obligatorio y que se cuente “siempre” con presupuesto para ello.

“No se trata de imponer, me importa muchísimo, es como el tema de inseguridad y violencia, si atendemos las causas vamos a poder tener una sociedad mejor”, remarcó López Obrador.