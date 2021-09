AMLO confía en que Joe Biden acepte propuesta sobre crisis migratoria

A pesar de que su homólogo Joe Biden no ha respondido a su carta, el mandatario confía en que se atienda el flujo migratorio.

Apremia el presidente Andrés Manuel López Obrador, al Senado de Estados Unidos a respaldar el despliegue de sus programas sociales Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, a Honduras, Guatemala y El Salvador.

“¿Qué no podrá el Senado de EU aprobar este programa? ¿O se van a llevar estudiándolo un año, discutiéndolo, analizándolo? No creo que nos ganen a nosotros en eso”, apuntó López Obrador.

En Palacio Nacional, el mandatario mexicano recordó que en los años 1960 Estados Unidos destinó unos 120 mil millones de dólares por 10 años para apoyar a la región a través de la llamada Alianza para El Progreso; “¿cuánto han invertido de entonces a la fecha para el desarrollo de América Latina y del Caribe, ¡ni el 10% de esa cantidad! Desde que estamos nosotros, primero había el compromiso de que iban a invertir 4 mil millones: 2 mil para Centroamérica y 2000 para México. ¡Imagínense si me hubiese yo quedado parado! ¡esperándolo! Me hubiese yo casado, ¡no ha llegado nada! ¡Ya basta de discurso, ya hace falta la acción!”, manifestó el presidente de México.

“Ahora hay un buen ambiente” porque elpresidente Joe Biden “si esta interesado”, también la vicepresidenta Kamala Harris, Jake Sullivan Consejero de Seguridad Nacional del primer mandatario de los Estados Unidos —“estuvo aquí muy interesado, inteligente, respetuoso”—y ahora, el embajador Ken Salazar. “Hay condiciones inmejorables como para suscribir un buen convenio para el desarrollo de América Latina y en particular con los países de Centroamérica, entonces vamos a esperar yo pienso que si van ha haber resultados”, confío el Jefe del Ejecutivo mexicano.

“Eso es lo que les estoy planteando, nosotros les ayudamos. Dicen los que hablan inglés que esto se conoce como el ‘know how’, el ‘cómo hacerle’; nosotros los ayudamos en eso”, apuntó López Obrador.

“¿Vamos a seguir reteniendo a los migrantes? Ya cuando salen, que ya tienen acuerdos con los polleros, traficantes de personas, que ya hasta le dieron anticipo allá en sus pueblos, pues ya aunque lleguen a Chiapas o al Istmo, aunque se les ofrezca trabajo, ya no quieren, traen la idea de llegar a Estados Unidos”, señaló el Jefe de la nación mexicana.

López Obrador subrayó que el presidente Joe Biden, es sensible y tiene interés en atender el problema de fondo; “me dio gusto que el embajador de Estados Unidos en México también en la primera entrevista que tuvimos se interesó mucho por el tema, tiene ya experiencia, a él le tocó crear parques naturales, reservas protegidas, es el sembrando vida en Guatemala, en Honduras, en El Salvador”, resaltó López Obrador.

El presidente de la República mexicana apuntó que el embajador Ken Salazar “ya estuvo en el Senado y es una gente, vamos a decir, con juicio práctico… Se necesita el pensamiento y la acción y creo que este embajador es un hombre de acción, entonces eso va ayudar para que podamos salir adelante”, resaltó López Obrador.

Tengo confianza que el gobierno del presidente Joe Biden acepte la propuesta que estamos haciendo para enfrentar el fenómeno migratorio con desarrollo, con bienestar, con empleo en los países de Centroamérica; ese es el origen, es es la causa de la migración, la falta de oportunidades, de empleo, que haya salarios justos… hay que atenderlos en sus pueblos y sus comunidades y además lo que le estoy planteando presidente Biden es que se les de la esperanza de que van a contar los que se inscriban en estos programas con una visa de trabajo temporal para que puedan ir 6 meses Estados Unidos y regresar 6 meses a ver cómo están sus árboles… se requiere de la fuerza de trabajo. No hay en Estados Unidos trabajadores, no los hay en Canadá ¿porque no ordenamos el flujo migratorio? se necesita”, remarcó.

“¡Ya basta de estar queriendo resolver un problema social económico con medidas coercitivas, ya no debe de existir eso del ‘Plan Mérida’, no queremos helicópteros artillados; lo que queremos es que la gente tenga recursos para cultivar sus tierras esto tiene un efecto multiplicador, se arraiga a la gente en sus comunidades por el trabajo, se reactiva la economía de los pueblos, se mejora el medio ambiente ¡cómo vamos a estar hablando qué nos preocupa el cambio climático sí no hacemos nada para reforestar! Al contrario, está planteando que se extraiga más petróleo, ¡es un doble discurso!.

“Me dio gusto que el embajador de Estados en México, Ken Salazar en la primera entrevista que tuvimos se interesó mucho por el tema, tiene ya experiencia, estaba fomentando las reservas naturales protegidas, ¡es lo mismo! es el Sembrando Vida en Guatemala, en Honduras, en El Salvador” con una expectativa de creación de plazas laborales de 330 mil en 6 meses, nada más con dos programas”, finalizó el presidente de México.