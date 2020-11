AMLO condena hechos en protesta feminista de Cancún

Durante su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pidió que se haga una investigación rápida, en el caso de las agresiones contra manifestantes anoche en Cancún, Quintana Roo.

“No tiene por qué tardarse tanto y eso lo debe hacer el gobernador, además, ya lo ofreció”, dijo López Obrador.

“Nada de estar protegiendo a nadie, cuando hay un asunto así se debe de actuar sin contemplaciones, no debe haber impunidad ni protección a nadie”, pidió el presidente de México.

No nos confiemos y respetemos las medidas que los especialistas, médicos y expertos recomiendan. Conferencia matutina. https://t.co/wj9D2T6QEh — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 10, 2020

EL primer mandatario de México indicó que, en el caso de que no aclararan los hechos, los afectados deberían de acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“Nuestra postura es la que dijo Segob. Tiene que hacerse una investigación, deslindar responsabilidades, castigar a los culpables. No se debe, y esto es evidente, utilizar la fuerza no se debe utilizar armas, disparar, eso tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos. No a la represión, es lo que podemos decir y que en efecto se haga la investigación”, destacó AMLO.