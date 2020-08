AMLO buscará se investigue a su hermano y a David León tras videoescándalo

Escucha la nota:



El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México vive un momento definitorio en la historia del país para limpiarlo de la corrupción y terminar con la peste de este flagelo.

“Es un momento definitorio en la historia de México para limpiar de corrupción al país, no pienso que Alejandro Gertz vaya a dejar de cumplir con su responsabilidad, ojalá se vaya a fondo”, indicó.

Mediante un video difundido en redes sociales, el mandatario se refirió a la denuncia de Emilio “L” que se dio a conocer hace unos días.

López Obrador aseguró que no es “venganza, es justicia y en el marco de la legalidad, no juicios sumarios, no castigar sin pruebas, sin linchamientos políticos”.

Indicó que Emilio “L” “habló como nadie lo había hecho en la historia del país. Están como 70 personas implicadas, él denuncia a tres expresidentes, secretarios de Hacienda, funcionarios, hace una denuncia de entrega de sobornos a senadores del PAN para que aprobaran la reforma energética y señala muchas cosas”.

Sobre los videos que vinculan a su hermano Pío López Obrador y a David León, reiteró que buscará sean investigados; sin embargo, aclaró que eso no es corrupción.

“Mis adversarios pensando que con eso me iban a detener sacaron unos videos con mi hermano recibiendo dinero para ayudar a Morena en 2015, desde luego nada que ver con estas cantidades, pero es dinero”, indicó.

Sobre las acciones en torno al caso de corrupción que vincula al ex director de Pemex, dijo “que no se piense que es una venganza política, yo no soy verdugo, no es mi fuerte la venganza, yo quiero justicia, pero es el momento de purificar la vida pública”.