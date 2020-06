AMLO busca “hacer valer la democracia y desterrar el fraude electoral”

Escucha la nota:



Al hacer una parada en Perote, Veracruz, en una revisión de los avances del programa Sembrando Vida, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su régimen busca “hacer valer la democracia y desterrar el fraude electoral, que se respete el voto libre de los mexicanos. Ahora que estamos en el gobierno después de muchos años de lucha, no sólo tenemos en cuenta de dónde venimos y cómo tenemos que hacer valer la democracia, sino también hacer realidad la justicia, por eso estos Programas de Bienestar”, remarcó.

Con Sembrando Vida, apuntó el presidente de México, se están cultivando un millón de hectáreas con árboles frutales y maderables y lo están haciendo 400 mil 500 campesinos, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios a quienes se les entregan las plantas y un jornal de cinco mil pesos mensuales.

El Jefe del Ejecutivo también calificó al mandatario en el estado de Veracruz, Cuitlahuac García, como “un buen gobernador, un gobernador con convicciones y sobre todo algo que hacía falta en Veracruz, es un gobernador honesto, porque aquí se padeció de gobernadores mediocres y ladrones; ahora es distinto” y, agregó, “yo no soy barbero, mucho menos lambiscón, siempre digo lo que pienso”.

López Obrador retiró su cruzada contra la corrupción política, porque “padecemos de la paradoja de ser un país rico con pueblo pobre, porque nada más llegaban a saquear, a robar, no atendían las demandas del pueblo, sólo cuando había elecciones… que no se nos olvide eso”.

Destacó que los apoyos a los más desfavorecidos son ahora derechos sociales. “Ya hasta en la Constitución quedó establecido, en el 4º, el derecho de pueblo a la pensión, el derecho a los adultos mayores a recibir una pensión, ya se elevó a rango constitucional, esté quién esté en el gobierno ya eso quedó establecido, pensión para todos los adultos mayores, niños con discapacidad, el derecho a la salud, la atención médica y los medicamentos gratuitos”, a pesar, reclamó de quienes “no están de acuerdo”, remarcó el Jefe del Ejecutivo.

“Nosotros los respetamos, respetamos el derecho a disentir porque estamos construyendo una democracia, no una dictadura, y claro que tiene que haber oposición, pero ojalá y vayan poco a poco comprendiendo que ya no se podía seguir con lo mismo, que ya el gobierno no podía seguir siendo un comité al servicio sólo de una minoría rapaz mientras el pueblo se empobrecía. Ya eso se terminó y ya México no es tierra de conquista, no es que van a venir potentados de otras naciones influyentes a saquear a nuestro país. Se acaba la corrupción, se va a terminar por completo la corrupción, les guste o no les guste, lo quieran o no lo quieran. Me canso ganso, se acaba la corrupción”, enfatizó López Obrador.