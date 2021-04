AMLO busca el respaldo de Biden para extender ‘Sembrando Vida’ a Centroamérica

Escucha la nota:



El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que propondrá a su homólogo estadounidense Joe Biden el respaldo a su programa “Sembrando Vida” para que se despliegue a más regiones de Centroamérica y la oferta laboral alcance un millón 400 mil empleos en esa región; como se recordará, estas acciones ya operan con recursos mexicanos en algunas localidades salvadoreñas y hondureñas y próximamente llegarán a Guatemala.

En México con “Sembrando Vida” ya se están plantando mil millones de árboles en un millón de hectáreas, con más de 400 mil campesinos. En Honduras, El Salvador y Guatemala se impulsaría el desarrollo forestal de “la antigua región mesoamericana” abundante en café, cacao, cedro, caoba y “podrían crearse un millón, un millón 400 mil empleos en Centroamérica y se podría comenzar de inmediato”, insistió el primer mandatario mexicano.

López Obrador hablaría en la Cumbre sobre Medio Ambiente y Cambio Climático sobre “Sembrando Vida”, porque “es el programa que ayuda al medio ambiente, arraiga a las personas a la tierra, que es el regreso al campo, significa una inversión de alrededor de mil 400 millones de dólares pero tiene muchas cosas buenas… ellos están buscando opciones porque está desbordada la migración. Entonces, en vez de frenarla con medidas coercitivas, hay que darle cause, ordenarla, evitar que se utilicen a los niños que no haya violencia, que no haya desgracias pero hay que dar una opción”, apuntó.

Al detallar que bajo este esquema el beneficiario trabajaría la parcela y recibiría un jornal por 36 meses consecutivos mientras siembra y cuida el crecimiento de árboles frutales y maderables el Jefe del Estado mexicano explicó que “a partir de esos 3 años estar en el programa ya se tengan derecho y —eso es lo que hay que convenir— derecho a una visa de trabajo temporal para Estados Unidos… bueno, que se comprometan esas visas de trabajo y que, pasados 3 años más, de tener esas visas temporales, pueden tener el derecho de tener la doble nacionalidad. Esto es ordenar la migración y entender, primero, que se requiere la mano de obra y entender y aceptar y reconocer que el migrante es un ser excepcional, ese gente buena, trabajadora, que quiere progresar… esa gran nación, Estados Unidos, así se ha desarrollado, con migrantes”.

La principal riqueza de una nación está en su población y sus culturas. Conferencia matutina. https://t.co/IzK8b5NTif — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 19, 2021

“Decía yo que se firmó el primer Tratado de Libre Comercio, pero faltó la parte laboral y la parte migratoria; ahora que se revisó y se volvió a firmar el tratado, se avanzó mucho en lo laboral, pero faltó la parte migratoria, ahora, podríamos trabajar en eso. Además si se fortalece con un buen acuerdo el desarrollo en América del Norte se puede competir como región en el mundo, que nos complementemos Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica incluso toda nuestra América porque van a seguir creciendo otros continentes y nosotros queremos crecer en lo productivo, en lo económico, en el comercio, en el bienestar de nuestros pueblos, no crecer en lo militar, no queremos confrontación, no queremos crecimientos, hegemónicos en lo bélico”, subrayó López Obrador.

Su planteamiento “del jueves por la mañana, tengo entendido”, dijo el presidente López Obrador, será expuesto dependiendo del tiempo que se le dé para hablar; “a lo mejor nada más lo esbozó y le envió un texto (a Joe Biden), porque el tema es una reflexión sobre cambio climático, Aunque sembrar árboles es fundamental, sería la superficie más grande sembrada en el mundo, estamos hablando de sembrar 40 mil metros cuadrados, sería la superficie de varios países del mundo, producir muchísimo oxígeno y mejorar el medio ambiente”, finalizó.