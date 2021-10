AMLO asegura que nuevas administraciones recibirán apoyo federal

Escucha la nota:



Tras destacar que aspira que todos los gobernadores —en una primera etapa aquellos que recién asumen el cargo— coordinen “todas las acciones del gobierno federal en los estados”, como ya se avanzó en la víspera con el primer mandatario de Sonora, Alfonso Durazo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las nuevas administraciones recibirán el apoyo federal dado que “muchos están recibiendo sus gobiernos pues con déficit y con falta de recursos, tiene deudas de corto, mediano y largo plazo y estamos haciendo el compromiso de ayudarlos para que se dé prioridad al pago de las nóminas, que no se retrasen los pagos a los trabajadores al servicio del estado incluye a los trabajadores de la salud, educación, y servidores públicos”.

Al preguntarle en Palacio Nacional si dejarían de operar los llamados “super delegados”, López Obrador resaltó que las delegaciones de las dependencias federales, “abundaban” en el pasado y “se han ido quitando pero no hemos terminado de llevar a cabo esta reforma administrativa, porque hay delegaciones que no tiene razón de ser”, eran como “premios de consolación política” si a alguien le iba mal en una elección.

Ya por por la tarde, el primer mandatario federal e integrantes del gabinete recibieron a Layda Sansores, gobernadora de Campeche, quien aseguró que “los trabajadores que dependen del gobierno estatal no van a tener problema del pago de sus aguinaldos y los meses que faltan, pero en los ayuntamientos municipales no es lo mismo; se está buscando la manera en que ningún trabajador sufra por eso… ahí se estuvo discutiendo eso y se va a resolver a como dé lugar”, apuntó Sansores.

Por cierto, ante los niveles de seguridad que se presumen en Campeche, Sansores indicó que “Campeche no está en un estado crítico, pero si debemos poner cuidado.

Lo que pasa es que en Campeche no existía la denuncia, nuestra policía que llevamos va a tomar la denuncia a domicilio, entonces están saliendo muchos casos que tenían adormecidos, de homicidios que no dictaban las ordenes de aprehensión, que no salían… Entonces, nos estamos nos estamos dando cuenta que sí hay que cuidar Campeche especialmente las zonas del Carmen, Escárcega y Calakmul”, finalizó.

Por otra parte, después de que ayer dio entrevistas para advertir sobre las dificultades financieras en las que recibió la gubernatura, esta tarde, el gobernador de Nayarit, Miguel Angel Navarro, abandonó Palacio Nacional sin detenerse a hablar con los medios.