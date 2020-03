AMLO asegura que no se va a cuarenta porque el país “necesita orden”

Andrés Manuel López Obrador señaló que “sus adversarios buscan “el fracaso de la cuarta transformación que estamos encabezando; no le va a dar el gusto”.

Al cerrar en Badiraguato su recorrido de este fin de semana por Nayarit, Baja California, Sonora y Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que no puede ponerse en cuarentena e irse al retiro “por que se requiere que haya orden en el país”.

Acusó que en medio de la contingencia sanitaria por la propagación del coronavirus, sus adversarios buscan “el fracaso de la cuarta transformación que estamos encabezando; no le vamos a dar el gusto”, remarcó López Obrador al señalar que “nos están atacando por todo, un día sí y el otro también”.

“Ahora van a decir que me haga yo la prueba. Yo me atengo a lo que diga (la Secretaría de) Salud y esto aplica para todos. ¿Saben cuándo hay que hacerse la prueba?: cuando se tiene calentura, tos seca, dificultades para respirar y cuando hay dolor de cuerpo”, apuntó López Obrador, luego que se notificó que dos gobernadores han dado positivo al virus respiratorio, uno de ellos, Omar Fayad de Hidalgo, se reunió con el Jefe del Ejecutivo el pasado 18 de marzo en Palacio Nacional.

“Si no tiene uno esos síntomas, no hay necesidad de tomarse la prueba”, remarcó, al insistir en que el uno de tapabocas es para los enfermos, y “si se está enfermo no se puede andar en la calle, hay que igual resguardarse en la casa”.

El primer mandatario mexicano pidió a la población, no alarmarse y señaló que como país “tenemos muchas fortalezas”.

Al supervisar los avances de la construcción de la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo, el presidente López Obrador insistió en que continuará con sus recorridos para garantizar nuevos caminos como este, que requerirá de una inversión de 1,400 millones de pesos.

“No me hallo como se dice coloquialmente en las oficinas, estoy allá en Palacio Nacional porque se requiere”, remarcó el Jefe del Ejecutivo

Señaló que en la placa tendrían que inscribirse los nombres de las constructoras porque no han parado la obra, con la diferencia de que ahora “no hay moches” como pasaba con gobiernos anteriores.

“Nosotros queremos una modernidad forjada desde abajo y para todos”, indicó López Obrador al confiar que este camino va a beneficiar a las comunidades marginadas.

Recordó que ya se trabaja para comunicar al país con Internet e infraestructura bancaria hacia las comunidades más apartadas; “lo que queremos es que haya un banco cerca de los pueblos y las comunidades indígenas. Detalló que con los ingenieros militares se construirán 2 mil 700 sucursales del banco del Bienestar.

Dijo que seguirá trabajado junto al gobernador Quirino Ordaz de Sinaloa; cuando se llega a tener una responsabilidad, se tiene que hacer a un lado la cuestión partidista, finalizó.

El gobernador Ordaz señaló que “todos los sinaloenses vamos a salir adelante… y la mejor muestra de todo es que tenemos un presidente en la calle, dando la cara y siempre echado para adelante”.