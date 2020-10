AMLO asegura que no hay rebrote y que la economía se recupera

Escucha la nota:



Cuestionado sobre las advertencias del secretario de Hacienda, Arturo Herrera de que la recuperación económica depende de un rebrote y la aplicación de la vacuna contra el coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador remarcó que “no hay rebrote, que vamos enfrentando la pandemia bien”.

El primer mandatario federal afirmó que la economía, “va recuperándose” y destacó que “se está apreciando el peso; de estar a más de 25 pesos por dólar está a 21 pesos con 20 centavos por dólar, estamos recuperando como cuatro pesos por dólar”.

*Información relacionada: ‘AMLO ha sido un desastre’: general Barry McCaffrey

Por otra parte, el Jefe del Ejecutivo mexicano resaltó que “ya se están creando más empleos, después de que se perdieron cerca de un millón de empleos de trabajadores inscritos en el Seguro Social, ahora ya llevamos, hasta ayer, 320 mil empleos recuperados.Si continúa la tendencia, vamos a llegar a lo que teníamos antes de la pandemia, 20 millones 500 mil empleos inscritos en el Seguro Social, a finales de marzo. Si se demora, que no creo, mi pronóstico es que a finales de marzo vamos a tener inscritos 20 millones 500 mil trabajadores en Seguro Social, los que teníamos antes de la pandemia, si se demora, nos llevaría dos meses más, ahora sí que para abril o para mayo”.

“No se nos ha caído la recaudación, no tenemos disminución en el consumo, que esto es muy importante, sigue llegando la inversión extranjera, no se nos ha caído la recaudación, no tuvimos necesidad de aumentar impuestos, no aumentó el precio de los combustibles, no hubo gasolinazos, tenemos finanzas públicas sanas, no recurrimos a deuda pública adicional. Entonces, ahí vamos, está funcionando la estrategia”, concluyó López Obrador.