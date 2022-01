AMLO apura al Gabinete para acelerar regularización de 'autos chocolate'

El presidente Andrés Manuel López Obrador apremió a las secretarías de Gobernación y Economía, así como a su la Consejería Jurídica para que se defina el reglamento y el mecanismo para la regularización de los llamados autos “chocolate”.

“Tiene que apurarse el secretario de Gobernación (Adán Augusto López Hernández), tiene que apurarse la Consejera Jurídica (María Estela Ríos González), tiene que apurarse la Secretaría de Economía (Tatiana Clouthier) y se tiene que establecer el mecanismo con los estados para que no se demore ya la regularización”, enfatizó el titular del gobierno federal.

“Ya los distribuidores están quejando de que están vendiendo menos carros si todavía no se regulariza uno solo, nos hemos demorado, ya tenemos que estar atendiendo a la gente que va a regularizar sus unidades, hay que empujar el elefante, —anduvo por aquí el elefante anoche, el caballo y el camello—, entonces hay que empujarlo para que funcione”, refirió.

López Obrador señaló que tan sólo en el estado de Baja California se tiene el estimado regularizar 500 mil vehículos.

“Ese dinero que va a entrar, que es una cooperación, porque tampoco se trata de cobrar mucho es un promedio de 2 mil, 3 mil pesos, es lo que tiene que costar la regularización según sea analizado, eso va a quedar para mejor a las calles y que no haya tantos baches. No lo va a recaudar la Federación, sino que quedará en los estados y los municipios”, remarcó.

“Ya está el decreto pero hay que definir el reglamento, hay que resolver lo de los ingresos de los recursos, el destino de los fondos, entonces todo eso se tiene que hacer, me la paso diciendo que no estamos en una situación de normalidad política, no sólo no es como antes y no estamos en un proceso de transformación”, concluyó el presidente de la República.