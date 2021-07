AMLO anuncia liberación de presos que no hayan cometido delitos graves

Escucha la nota:



Por decreto presidencial por firmar, los prisioneros en las cárceles del país no sentenciados con más de 10 años por delitos del fuero federal que no hayan cometido delitos graves serán liberados con fecha no mayor al 15 de septiembre, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia matutina, el Primer Mandatario adelantó que los internos adultos mayores de 75 años de edad que no hayan cometido delitos de sangre serán liberados. En cifras oficiales dio a conocer que la población no sentenciada en las cárceles del país asciende a 94 mil 547, de la cual 12 mil 358 son por delitos del fuero federal y 82 mil 189 por fuero común.

En el caso de los adultos mayores de 65 años de edad con enfermedades crónicas también obtendrán su libertad en las mismas condiciones.

“En este caso y en todos se va a seguir un seguimiento simplificado, en el caso de enfermos se le va a pedir a la Secretaría de Salud que haga los diagnósticos correspondientes”, indicó.

Desde el Palacio Nacional, el Ejecutivo federal anunció que todo interno en cárceles federales víctimas de tortura, comprobado mediante el Protocolo de Estambul, obtendrán su libertad.

“No queremos la tortura en México, nadie merece ser torturado”, expresó.