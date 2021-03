AMLO amaga con revocar concesión a mineras canadienses

Escucha la nota:



El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió la intervención del gobierno del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau para que las mineras de ese país a paguen impuestos y respeten las leyes laborales que, de no respetarse, podría revocarse la concesión.

Este miércoles, el presidente de la República pidió al secretario Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que establezca comunicación con el gobierno de Canadá y exponga esta problemática.

“Y que no se vaya a entender como amenaza o si quiera como advertencia, pero si no se respeta la legalidad el gobierno puede revocar la concesión al empresa y no va a faltar otra empresa que quiera, cumpliendo la ley, llevar a cabo los trabajos de explotación minera”, aclaró el presidente.

“Estoy hablando de dos pero deben de estar trabajando 100 empresas mineras, no es general, es un asunto de como en todo de algunas empresas, estas dos, ojalá y nos ayude el gobierno de Canadá para que se resuelva este asunto, de lo contrario vamos a actuar legalmente”, enfatizó.

Sin mencionar nombres, López Obrador expuso que una minera canadiense se resiste a reconocer al sindicato que ganó la titularidad del contrato colectivo de trabajo.

“Ese es un caso, y el otro es el de otra minera también canadiense en Tayoltita, Durango, ahí no quieren pagar impuestos, la empresa no quiere pagar impuestos y ya están buscando irse a tribunales internacionales”, agregó el Jefe del Ejecutivo mexicano.

En este sentido, hizo también un llamado a las autoridades de Canadá para que ayuden y que estas empresas hagan lo mismo que hacen en Canadá.

“No queremos que hagan más que eso, que paguen impuestos como pagan en Canadá, que tratan bien a los trabajadores como sucede en Canadá y que cuiden el medio ambiente, que no destruyan el territorio como están obligados a hacerlo en Canadá”, dijo.