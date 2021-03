AMLO agradecido con Arturo Zaldívar por aceptar queja contra freno a reforma eléctrica

El presidente de México aclaró que no se dejarán de denunciar las corruptelas en el caso de los contratos de la industria eléctrica.

Escucha la nota:



Agradece el Jefe del Ejecutivo mexicano Andrés Manuel López Obrador que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, aceptara su “queja” que “ya está en el organismo adecuado”. “Sí consideran llevar a cabo una investigación, ya está en manos de los consejeros de la Judicatura y lo voy a seguir haciendo en todos los casos porque son muchos”, advirtió el primer mandatario al insistir en su solicitud de que se indague al juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, quien frenó provisionalmente las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.

Información relacionada: Juez Gómez Fierro concede nuevas suspensiones contra reforma eléctrica

“Claro que no es intromisión al poder judicial y somos respetuosos de la autonomía, de la independencia de los jueces pero, no pueden ser intocables, ya se acabó aquello de que ‘no se puede tocar al intocable’; pero si agradezco mucho el presidente de la Corte por que se le dio entrada a nuestra queja y ahora nos van a resolver de acuerdo a lo que proceda; pero también es llamar la atención sobre estas actuaciones, además resultan atípicas, ¿cómo al día siguiente de que se publica la ley la suspensión? Y así tiene que ser, la justicia debe ser expedita, pero ¿por qué en este caso y en otros no?, ¿por qué cuándo se trata de negocios jugosos que afectan a la hacienda pública, que afectan el interés general se actúa de esta manera?, mamífero primer mandatario mexicano desde Palacio Nacional

Platiqué con el gobernador Cuitláhuac García; tratamos varios asuntos y nos tomamos una foto teniendo como fondo los retratos de dos presidentes veracruzanos: Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines, que gobernaron México de 1946 a 1958. pic.twitter.com/l8H9BrDZIN — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 16, 2021

“No vamos a dejar de denunciar las corruptelas en el caso de los contratos de la industria eléctrica y lo de Pemex, y de otras instituciones del Estado, tenemos que defender el interés general”, sentenció el presidente de la República quien insistió en que “el Poder Judicial era como ‘el castillo de la pureza’, nunca se castigaba a un juez, a un magistrado, a un ministro, ayer hablábamos de los ministros que habían dejado su cargo antes de terminar su periodo, decíamos que sólo el caso de este ministro Medina Mora, pero no, investigamos, ya habido en la historia dos, son tres, uno en 1931, otro en 1993 y el de Medina Mora fue en 2019”, concluyó López Obrador.