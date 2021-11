AMLO agradece a fuerzas armadas por aligerar su carga para cumplir su responsabilidad

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo sentirse afortunado por contar con el respaldo de los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, Luis Cresencio Sandoval González y Rafael Ojeda Durán.

Al encabezar la ceremonia por el Día de la Armada de México, el primer mandatario sostuvo que el apoyo que recibe de los altos mandos castrenses le ayuda a aligerar su carga para poder cumplir con su responsabilidad.

“Tengo la fortuna de contar con el respaldo del secretario de la Defensa, del secretario de Marina, dos integrantes de las fuerzas armadas excepcionales, dos ciudadanos ejemplares que me ayudan mucho en la responsabilidad que tengo. Me alivian, me aligeran la carga de responsabilidad para no fallarle al pueblo de México, para seguir manteniendo nuestra convicción de no mentir, de no robar, y de no traicionar al pueblo de México”.