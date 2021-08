AMLO advierte que conservadores no podrán derrotar a la 4T

El presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtió que los conservadores no van a poder derrotar al movimiento de la Cuarta Transformación porque cuenta con el apoyo del pueblo, y por ello, pidió a los encargados del gabinete del Bienestar, redoblar esfuerzos para que lleguen los recursos a los beneficiarios.

Durante su gira de trabajo por Motozintla, Chiapas donde realizó una supervisión a los programas de Bienestar, advirtió que durante su administración “llueva, truene o relampaguee, no van a faltar los recursos” para apoyar a la gente más necesitada del país.

Información relacionada: AMLO aseguró que el gobierno de la 4T pagará deuda histórica con Chiapas

“Tenemos que aprovechar el tiempo -que queda de su gobierno- por si, toco madera regresan los gobiernos conservadores en la próxima elección y quieren eliminar los presupuestos para el beneficio social”, dijo López Obrador.

Acompañado por el gobernador de la entidad, Rutilio Escandón, por el Secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez y de la Subsecretaria Ariadna Montiel, entre otros miembros de su gabinete, se comprometió a realizar en los próximos meses, asambleas en los 2 mil 700 pueblos del país donde ya se han concluido las sucursales del Banco del Bienestar en donde estén presentes los Servidores de la Nación y los beneficiarios de los programas sociales.

Ahí dijo, dejará en claro que no se permite ya el caciquismo “porque eso ya no rifa”, ya que desde el inicio de su gobierno se ha promovido que los programas y apoyos se entreguen directamente a los ciudadanos y no a los lideres de organizaciones o grupos políticos.