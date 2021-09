AMLO acusa que Vox y el PAN son lo mismo: ultra conservadores

Escucha la nota:



Luego de que senadores del PAN y Santiago Abascal, líder del partido español Vox, firmaron la Carta Madrid “en defensa de la democracia, la libertad y la propiedad privada y para detener el avance del comunismo”, el presidente Andrés Manuel López Obrador repudió “lo de ayer, que vienen los de Vox de España y hay un besa mano ahí en el Senado, una vergüenza”.

“Llegan todos los senadores, no todos, creo que 16, al besa mano, a este grupo que es equivalente al Yunque, ¡ultra conservadores! Pero en México y libertades, aquí pueden venir de todas las tendencias, de todas las tendencias y se les garantiza su derecho a manifestación, no se aplica como antes el (artículo) 33, se respeta el derecho de manifestación y no se aplica esta disposición constitucional de que “si un extranjero intervienen en asuntos políticos de México, se le deporta”, dijo.

Información relacionada: Senadores del PAN se reúnen con presidente de VOX; firman Carta de Madrid

López Obrador agregó que “unos extremistas de España, del Vox, se unieron con el PAN, porque son lo mismo, ¿no?, nada más que simulaban los del PAN y otros, de que eran demócratas y ¡no!, son conservadores, y ultra conservadores, casi fascistas, y está retoñando todo eso en España”.

Destacó que es muy lamentable porque el pueblo español es un pueblo liberal, progresista, trabajador y honesto “y esto que está retoñando es lo peor: son los más autoritarios, clasistas, racistas, corruptos… toda una inmundicia que no tiene que ver con la mayoría del pueblo español; esta es una minoría, pero esta tomando mucha fuerza. Es como un retoño del franquismo”.

El Jefe del Ejecutivo mexicano indicó que “desde el 2006, bueno desde antes en el libro (A la mitad del camino) saco una carta de como (Miguel) Nazar Haro que era de la Policía Federal de Seguridad en 1979 —que era yo director del Instituto Nacional Indigenista—, Nazar Haro informa que era yo ‘comunista’.

Al enfatizar que llegó a la Presidencia de la República “por la voluntad del pueblo de México”, y subrayar que no establece “relaciones de complicidad con nadie, yo no estoy aquí por los potentados”, López Obrador contó que quien era en 2006 el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro David Góngora Pimentel, fue invitado a una reunión en Nuevo León con el sector empresarial.

“En la cena le preguntaron, ‘¿cómo es Andrés Manuel?’. —‘Pues bien, yo lo he tratado, normal… no es lo que dicen, que es comunista, populista, no se parece ningún personaje’ —porque en ese entonces decían ‘¿es cómo (Hugo) Chávez o cómo (Luis Inazio) Lula?’ Les decía, ‘¡no!, soy Andrés Manuel nací en Tepetitán, Macuspana, Tabasco y me guío por los ejemplos y las enseñanzas de nuestra historia, por lo que hizo Hidalgo y Morelos y Juárez y Madero y Villa y Zapata y el general Cárdenas en eso me inspiró’—. Entonces, decía don Genaro: ‘no es así’.

“No, no, no, eso ya lo sabemos… Sí, le estamos preguntando sí va a seguir manteniendo la política fiscal, porque nosotros tenemos un arreglo desde los tiempos de Luis Echeverría’ —con la llamada consolidación fiscal— para no pagar los impuestos ¿usted cree que Andrés Manuel —le decían a Don Genaro— va a continuar con esa política?’. Y dijo don Genaro, ‘no sé’… ese es el asunto de fondo, ese es el enojo de algunos”, finalizó el presidente López Obrador.