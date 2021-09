AMLO acusa que Alonso Ancira pagó viajes privados a Beltrones

Escucha la nota:



El Presidente Andrés Manuel López Obrador expondrá las pruebas de los viajes en aviones privados que fueron financiados por el empresario Alonso Ancira de Altos Hornos de México (AHMSA), en beneficio de Manlio Fabio Beltrones e incluso de Rubén Moreira (quien encabeza por el PRI, la presidencia de la Junta de Coordinación Política, del primer año de sesiones de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados).

“Yo no me meto en esas cosas. No es como piensan mis adversarios, que estoy metido en todo. No podría atender lo fundamental. Yo no sé qué pasa en la Cámara. Yo no conozco al dirigente de la Cámara de Diputados. Seguramente lo he visto y eso, pero no lo identifico bien. Sí conozco bien a la dirigente de la Cámara de Senadores, a la doctora Olga Sánchez, pero no estoy metido en todo eso”, indicó.

Sí puedo decir que el señor Ancira le prestaba el avión y se consideraba como viáticos en la empresa, el pago por los servicios que se hacían a favor del señor Rubén Moreira. Ese dato sí lo tengo. Es más, hoy lo voy a subir… Y de una vez voy a aprovechar porque también a Manlio Fabio le prestaba el avión, indicó.

-“¿Se presentará esta denuncia Presidente? “–le preguntan.

–“No. Si la Fiscalía considera que por oficio debe hacerlo, pues que lo haga, ahí esta el dato. Pero no sé si sea delito porque lo pagaba la empresa, les pagaba el servicio de traslado. Están las facturas que es lo que les voy a mostrar. Yo lo que digo lo puedo probar”, señaló el titular del Ejecutivo mexicano.

Descartó que está denuncia no sería una moneda de cambio para acuerdos en la Cámara de Diputados.

“No. No somos iguales, nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie… miren lo que dijo ¡ay nanita!”, enfatizó el mandatario mexicano al resaltar los dichos de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, de que en ese partido “no obedecemos a ningún presidente de la República”.

“Yo ¿qué tengo que ver con eso?… ha habido otro que no obedezcan pregunto, ¿no obedecían al presidente (Enrique) Peña?… yo no tengo nada que ver”, reclamó el titular del gobierno de México.

En esa línea, ante el incumplimiento de Alonso Ancira de la reparación del daño al erario público por la venta en condiciones de chatarra, de la planta de AgroNitrogenados, el presidente López Obrador consideró que “están mal aconsejando al señor Ancira.

Ojalá y él reflexione, porque si ya había aceptado un acuerdo lo que procede es que lo cumpla, no va a obtener beneficios si busca con abogados leguleyos quererle dar la vuelta a lo que ya se acordó. Él debería estar agradecido, él sabe muy bien que vendió a sobreprecio esa planta”, finalizó el mandatario mexicano en Palacio Nacional.

Como se recordará, el pasado 25 de agosto, Ancira fue liberado de la prisión con la condición de que debía reparar 216 millones 664 mil dólares por esa operación, pero el empresario ha incumplido con el acuerdo.