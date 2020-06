AMLO acusa al PAN de estar detrás de protestas contra su Gobierno en Morelos

Escucha la nota:



Al presentar un informe de seguridad y brindar una conferencia de medios en medio de sonoros claxonazos con los que protestaron opositores al régimen en los entornos del Campo Militar 24-A de Cuernavaca, Morelos, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que militantes del Partido Acción Nacional estaban detrás de estas acciones con objetivos electorales.

En vísperas del aniversario de su triunfo electoral el próximo 1 de julio, que celebrará con un discurso bajo protocolos de distanciamiento, el primer mandatario subrayó que ganó por la voluntad del pueblo y no como en el pasado que se utilizaba todo el aparato del Estado para llegar al poder como “está documentado”, dijo López Obrador al recordar que existen grabaciones del 2006, del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, comisionado por el ex presidente Vicente Fox en Tamaulipas en la campaña electoral, cuando el agradece su apoyo en los comicios al ex gobernador priísta, Eugenio Hernández, hoy preso.

También refirió que hay llamadas registradas con el mismo tono de la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo.“Acuérdense cómo fue la elección fraudulenta del 2006, como todo el gobierno de (Vicente) Fox, él mismo lo ha dicho, se metió para que no ganáramos, o para hacernos el fraude. Mandó al que era al secretario de Comunicaciones de entonces, Pedro Cerisola, de delegado a Tamaulipas, y estaba el gobernador (Eugenio) Hernández. Y al día siguiente se hablan por teléfono, donde le dice Cerisola: ‘gracias gobernador, te pasastes, muchas gracias’”, enfatizó el Jefe del Ejecutivo mexicano.

El mismo día de la elección, Hernández también recibió la llamada de Elba Esther Gordillo quien le dijo que ya era tiempo de definir.“Ayuda para que gane (Felipe) Calderón, palabras más y palabras menos. Está documentado, ¿y saben dónde está el gobernador ahora? En la cárcel, y lo metió a la cárcel el actual”, destacó López Obrador.

“Sería muy bueno, a mi me gustaría mucho que estas personas hablaran… imagínense que la maestra Elba Esther hablara y nos ayudara para que nunca más se cometiera el fraude electoral en México”, exhortó el presidente de la República.

“De eso voy a hablar el 1 de julio”, explicó López Obrador al consultar a sus colaboradores si el exgobernador Hernández podría hablar desde prisión y aclarar que las declaraciones de Elba Esther Gordillo no tendría consecuencias legales porque nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

La justicia no sólo es castigar a los responsables de delitos, sino prevenir que no se repitan, por lo que espera que los protagonistas de los hechos “hablen por voluntad propia, que levanten la mano y digan ‘ yo quiero dar mi testimonio porque quiero contribuir a la vida pública de México’”.

Mientras continuaban las protestas de opositores desde sus vehículos, López Obrador presumió que la mayoría de la gente lo apoya.

“Sí los estamos escuchando porque ejercen su derecho a manifestarse pero desde luego que ya son manifestaciones con tintes electorales porque vienen las elecciones. La mayoría de ellos son panistas y van a seguir haciéndolo pero están en su derecho a hacerlo”.Al señalar que está acostumbrado a la confrontación política poro que viene de la oposición, López Obrador indicó que es ese su “mero mole” pero, comentó, “es más ruido, es bulla” porque ya vienen las elecciones .

“Todo es entendible, ni modo. Tenemos que aceptar que va a haber esta resistencia y es legítima, es parte de la democracia”, concluyó el presidente de México.