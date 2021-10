AMLO acusa a la SCJN de proteger la corrupción

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de “proteger la corrupción” y “a la minoría”.

El mandatario criticó a los ministros de la Corte por invalidar la reforma que impulsó su Gobierno para establecer prisión preventiva obligatoria, es decir automática, para delitos relacionados con defraudación fiscal, contrabando y venta de facturas.

“Va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y de seguir apoyando a las minorías”, declaró el presidente en su rueda de prensa matutina.

Sus críticas se producen un día después de que la SCJN dio la razón a la acción de inconstitucionalidad que presentaron la oposición en el Senado y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra las reformas de 2019.

El oficialismo impulsó ese año reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley de Seguridad Nacional para castigar como delincuencia organizada los crímenes que tienen que ver con contrabando de facturas y fraude fiscal.

El presidente consideró que la Suprema Corte invalidó la prisión preventiva porque “se trata de delincuentes de cuello blanco” y “no pueden ir a la cárcel los ‘fifís’”, como se llama en México de forma burlona a las personas arrogantes de clase alta.

“Creo que es seguir protegiendo a las minorías y castigando solo a los que no tienen agarraderas, influencias o no tienen con qué comprar su inocencia, me parece que no se actuó bien”, argumentó el mandatario.

El presidente lamentó que hace falta que los otros poderes castiguen “por igual a todos los que cometen un ilícito” y “que no esté la Justicia al servicio del dinero, de los poderosos”.Aun así, prometió respetar el fallo.

“Nosotros vamos a respetar la decisión de la Corte porque queremos estar en un auténtico de Estado de derecho”, manifestó.

Incluso, López Obrador indicó que la decisión muestra que “es muy claro que los ministros de la Corte actúan con absoluta libertad”, algo que no sucedía en otros gobiernos.

“En nuestro país hay división e independencia en los poderes, como no sucedía antes, en décadas. Antes el poder de los poderes era el Poder Ejecutivo. Esa es una primera lección para los que no creen en la transformación”, expresó.

El debate de la Corte mostró divisiones con una votación de ocho a favor de la invalidez y tres en contra, incluyendo los de las ministras Margarita Ríos-Farjat y Yasmín Esquivel, ambas propuestas por López Obrador.

El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, se opuso de forma contundente a las reformas del Gobierno por considerar la prisión preventiva “contraria al principio de presunción de inocencia”.

A pesar de ello, López Obrador respaldó a Zaldívar, a quien considera el ministro idóneo para realizar la “transformación” del Poder Judicial.