AMLO acusa a Anaya de ser ‘chueco, hipócrita’

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a hablar de Ricardo Anaya y lo acusó de ser “chueco, hipócrita” por decir que es un perseguido político.

En la conferencia matutina de este miércoles 25 de agosto, López Obrador respondió al nuevo video del ex candidato presidencial panista.

El titular del ejecutivo pidió a Anaya que asuma la responsabilidad de las acusaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) formuló en su contra.

“Que haga lo que considere más conveniente y que asuma su responsabilidad”, dijo AMLO desde Veracruz.

“Nada más que le quede claro, y lo sabe, lo que pasa es que es chueco, hipócrita, sabe muy bien que yo no persigo a nadie, no soy de malas entrañas, no odio, no soy igual a ellos”.

Anaya pone condiciones

A las 7 de la mañana, Ricardo Anaya Cortés publicó un nuevo video para responder a López Obrador su llamado a acudir a declarar ante un juez en el Reclusorio Norte a pesar del riesgo de ser detenido.

El panista señaló que acepta esa propuesta, siempre y cuando su audiencia sea el mismo día, a la misma hora y con el mismo juez que juzgue a los hermanos de AMLO por recibir dinero en efectivo.

Anaya Cortés aseguró que en los casos de Pio y Martín López Obrador, existen videos donde se les observa recibiendo dinero en efectivo y ellos están impunes.

“Las acusaciones contra mí son un invento tuyo en la boca de Lozoya, por eso no hay pruebas”, reclamó.

“Con toda confianza, Andrés Manuel, dinos: ¿no será que no puedes proceder en contra de tus dos hermanos porque el dinero que están recibiendo en esos videos, en realidad eran para ti?”, cuestionó.

En dos días, López Obrador me ha dedicado 58 minutos de su “mañanera”. Yo le respondo en 1 minuto con un reto. pic.twitter.com/lnvW3AECZv — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 25, 2021

AMLO acusa a Anaya de querer protección

Ante esto, López pidió “que la autoridad competente actúe, no tengo que ver con la Fiscalía, no es el tiempo de antes y que el presidente le ordenaba al procurador lo que tenía que hacer”.

Además, dijo que Ricardo Anaya le “echa la culpa” para buscar protección.

“Es como el que le arrebata la bolsa a una señora y empieza gritar ’al ladrón, al ladrón’. Que asuma su responsabilidad”, finalizó.

Este es el tercer día consecutivo en el que AMLO acusa a Ricardo Anaya de no querer enfrentar el llamado de la ley y ambos se enfrascan en intercambio de declaraciones.