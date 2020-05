AMIS ofrecerá seguro de vida gratuito a personal de Salud

Escucha la nota:



El personal médico que atiende Coronavirus en las instituciones de salud pública del país recibirá un seguro de vida, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador al dar cuenta de un acuerdo alcanzado con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS. Este jueves se informó en Palacio Nacional que 111 trabajadores del sector salud han perdido la vida dando atención a enfermos de COVID19.

“Muchas organizaciones civiles, empresariales están adhiriéndose, apoyando, mostrando su humanismo para que entre todos podamos enfrentar la pandemia del coronavirus y salir adelante… ha sido conmovedor cómo ha habido solidaridad y fraternidad en el pueblo de México, en el sector salud, los médicos, y enfermeras y también en las organizaciones civiles y empresariales y cada vez hay más muestras de apoyo”, remarcó López Obrador.

Información relacionada: ¿Cuándo volveremos a la “Nueva Normalidad”?

Arturo Herrera Gutiérrez, el secretario de Hacienda y Crédito Público explicó que este apoyo solidario al personal médico que trabajan en los hospitales COVID “es un seguro de carácter gratuito” y este beneficio a personal del sector salud ante la contingencia de COVID19; se protege a quienes están trabajando en este tipo de hospitales desde el 1 de abril que inició la última fase de la contingencia.

Sofía Belmar, presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, precisó que el seguro de vida cubre de manera retroactiva desde el 1 de abril hasta el 31 de agosto para respaldar a las familias del personal de salud pública que pierda la vida durante la atención de esta crisis sanitaria.

“A través de esta cobertura lo que estamos haciendo es proteger a todos los trabajadores que están en la primera línea de batalla del COVID19 ante fallecimiento”, refrendó.

“Estaremos incluyendo en esta cobertura a 1.6 millones de trabajadores del sector salud, no solo los médicos y sino también a residentes, enfermeras, asistentes, auxiliares de enfermería técnicos afanadores. El seguro es por 50 mil pesos y los beneficiarios serán en primera instancia el cónyuge y si no los hijos y de no haber hijos, los padres; es retroactivo del 1 de abril al 31 de agosto de 2020”, indicó Belmar.

Para poder hacerse acreedor a esta cobertura se deberá presentar constancia de salud donde se constate que el fallecimiento “haya sido porque trabajaba en atención a enfermos de COVID19”; se deberá presentar acta de defunción por la pandemia, agregó Belmar.

Las 87 compañías que integran la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, expresó su reconocimiento al personal del sector salud que protege a las familias mexicanas en la contingencia y por ello se integró una cobertura solidaria con el propósito de otorgar protección financiera de manera gratuita con la cobertura de un seguro de vida.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, subrayó que estamos enfrentando una pandemia que “afecta a todas las familias sin distinción alguna” por lo que reconoció a quienes “además de su esfuerzo, ponen en riesgo su seguridad individual y la de sus familias”, como “son los trabajadores que participan directamente atendiendo y cuidando a los pacientes de COVID19”, su esfuerzo, agregó, “va mucho más allá de la atención puramente médica también hemos recibido de ellos compromiso personal y compromiso ético, humanitario y social.