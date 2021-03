Amenaza Delgado con juicio político a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama

Escucha la nota:



El líder nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que si en el Instituto Nacional Electoral (INE) continúan tomando resoluciones que afecta a su partido va a exhortar a sus diputados federales que metan juicio político contra el presidente Lorenzo Córdova, y el consejero Ciro Murayama.

Al anunciar apelaciones y juicios de protección de derechos políticos electorales de 30 de sus candidatos ante el Tribunal Electoral por la resolución del INE de quitar el registro a 48 de sus precandidatos por no presentar informes de gastos de precampaña, Delgado señaló que ellos van a continuar en campaña con dichos abanderados y convocarán a simpatizantes y militantes a participar en actos de resistencia civil pacífica, como las marchas convocadas en Guerrero en apoyo a Félix Salgado Macedonio, y en Michoacán para Raúl Morón.

“Es decisión de nuestra bancada en la Cámara de Diputados, pero yo los exhortaría a que si siguen este tipo de acciones se meta este juicio político… No vamos a sustituir a nadie hasta que no se resuelvan los juicios, no podemos hacer campaña como tal pero si podemos tener reuniones con militantes y con simpatizantes y nuestros candidatos, y vamos a tener actos de resistencia civil pacífica para defender a nuestra democracia”, dijo.

Incluso, exhortó a nueve de los 11 consejeros del INE “a que no se dejen llevar por Córdova y Murayama porque van a marchar su nombre”, y advirtió que tal y como está el Instituto Nacional Electoral “está caducado y rebasado, por lo que si no se actualiza el pueblo se los va a reclamar”.

“Esta institución ya caducó… Está institución fue rebasada por el pueblo de México que quiere elecciones libres y transparentes, entonces o se actualiza está institución o el pueblo de México se los va a reclamar”, indicó.

Sobre los señalamientos del diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien no fue considerado en la lista de candidatos plurinominales, Delgado respondió “que ni siquiera se inscribió” y “son normales las polémicas por insatisfacción”.

“Hay obviamente muchas polémicas en el tema de candidaturas, es normal que haya insatisfacciones, quisiéramos que entrarán todos pero no se puede, en el caso de él ni siquiera se inscribió”, indicó.

Por su parte, Sergio Gutiérrez, representante de Morena ante el INE, indicó que presentarán entre 35 a 38 impugnaciones ante el Tribunal Electoral para restituir los derechos a sus candidatos.