Alta burocracia recibirá aguinaldo completo esta navidad: AMLO

“Este año, ya no se hará el descuento y se pagan los aguinaldos completos a todos”, aclaró el presidente Andrés Manuel López Obrador, al recordar que en diciembre del año pasado, los funcionarios de alto nivel hicieron una aportación voluntaria de su aguinaldo “por la pandemia”.

Al señalarle que algunos integrantes de la alta burocracia recibirán aguinaldos hasta de medio millón de pesos, el Jefe del gobierno federal aseguró que en el Ejecutivo no”.

—“Del Ejecutivo, del Legislativo del Judicial”, se le insiste.

—“No, nosotros, bueno… Empecé ganando 108 (108 mil)… aporté y debo de estar ganando como 120 (120 mil) al mes y me van a dar mi aguinaldo. No va a llegar a 200 (200 mil) o por ahí, por 200 o más, si, como 250 (250 mil) porque es sueldo completo, bueno ya voy a informar para no estar inventando, pero nadie, puede ganar más que el presidente. Hay algunas excepciones, el caso de la secretaría de Relaciones Exteriores, la Defensa”, remarcó el titular del gobierno federal.

“Donde si tienen mucho más sueldos y aguinaldos son en los llamados organismos autónomos o en el poder Judicial, porque se ampararon. Y sí, en el INE (Instituto Nacional Electoral) por ejemplo —no es que tenga yo diferencias, que las tengo—, pero esos sí sé rayan y también en el Poder judicial, porque no aceptaron la reforma constitucional de que nadie ganará más que el presidente de la República”, subrayó el mandatario mexicano.

“Yo me bajé el sueldo. Yo entré ganando y sigo ganando menos de la mitad de lo que ganaba el presidente (Enrique) Peña y ya no hay bonos, no hay gastos extraordinarios”, finalizó López Obrador.