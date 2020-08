‘Alimentos procesados ocasionan mitad de las muertes anuales en México’: López-Gatell a CCE

Escucha la nota:



Ante la afirmación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de que los alimentos y bebidas preenvasados no son los culpables del número de muertes por la pandemia del Covid-19, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reviró a la industria privada que los alimentos procesados y con altos contenidos de azúcar son los causantes de más de la mitad de muertes anuales en México.

En conferencia de prensa, señaló que al llegar la epidemia “nadie esperaba que íbamos a tener la mayor mortalidad relacionada” con mala alimentación y Covid-19, y esa fórmula ha provocado el 80% de las defunciones.

“No me sorprende porque precisamente el defiende los intereses que le corresponden como empresario, como presidente del Consejo Coordinador Empresarial y defiende los intereses privados, la realidad de que la enfermedad metabólica crónica, obesidad, sobrepeso, hipertensión, múltiples cánceres, son los componentes de la mitad de las muertes en México todos los años, desde hace al menos 15 años, quizá más, es una realidad”, indicó.

López-Gatell comparó la estrategia de venta de la industria de alimentos procesados con la escalada armamentista: “Por qué no consideran cambiar su modelo económico, de ganancias privadas, y se enriquecen legítimamente, legalmente, pero con productos que no dañen, porque no regulan las porciones, porque no terminan con esta escalada, es un poco como la escalada armamentista… Lo que les propusimos fue porque no ustedes mismos se autoregulan… Podría ser México el ejemplo primer país que logra un pacto de las empresas para reducir porciones y concentraciones de estos productos, no causo entusiasmo”.

Por su parte, el director del Centro de Investigación en Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública, Simón Barquera, advirtió que México se encuentra en medio de una sindemia de mala nutrición y Covid 19, que ha generado que las personas que padecen obesidad, diabetes e hipertensión incrementen hasta un 75% el riesgo de agravar si se contagian de coronavirus.

El especialista explicó en los últimos 18 años la obesidad en México aumentó un 42% en adultos, pero la obesidad mórbida incremento en un 96% y actualmente en siete entidades del país solo dos de cada diez personas tiene peso normal, sin embargo, dijo que es falso que las estrategias para evitar el sobrepeso y la obesidad generen “pérdidas económicas”.

Por último, López-Gatell señaló que la diferencia que existe entre los reportes de los estados y la federación en contagios y muertes por Covid se debe a que en algunas entidades utilizan laboratorios privados que no tienen el reconocimiento de calidad por lo que su información no se refleja en las estadísticas nacionales.

En total son 159 laboratorios que tienen reconocimiento de calidad para hacer la prueba de diagnóstico por Covid.