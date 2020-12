Alianza Federalista propone a Conago discutir pacto federal

El objetivo del encuentro sería pedir al Presidente de la República, que en 2021 no aplique el recorte a los recursos de las entidades.

Escucha la nota:



Los gobernadores de Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Tlaxcala e incluso Puebla, se pronunciaron a favor de la propuesta de integrantes de la Alianza Federalista, de convocar a una reunión entre ese organismo y la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), con el fin de buscar un acercamiento y volver a dialogar sobre temas centrales, como la necesidad de un nuevo arreglo fiscal y analizar el pacto federal.

Convocados a la Feria Internacional de Libro de Guadalajara virtual, en particular el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, añadió que la reunión planteada tendría como propósito emitir una petición conjunta de todos los mandatarios estatales al Presidente de la República, para que en 2021 no aplique el recorte a los recursos a las entidades, establecido en el Presupuesto de Egresos.

Información relacionada: Llaman a promover el federalismo a través de nuevo pacto social

“Buscando una reunión de acercamiento y de diálogo entre la CONAGO y la Alianza Federalista, como colegas, como gobernadores de estados del país. Muy sencilla, uno, que respaldemos un planteamiento respetuoso al Presidente de México, para que le respete a los estados el presupuesto que tuvimos este año”, recalcó el gobernador Alfaro Ramírez.

Que no nos dé más, aseguró, pero que no nos dé menos, yo creo que eso es algo que tenemos que defender como estados, y eso no es atacar al Presidente ni querer lastimar al régimen.

Los mandatarios de Tlaxcala, Marco Antonio Mena; y de Puebla, Miguel Barbosa, calificaron como positiva la propuesta de concretar la reunión Alianza-CONAGO.

Sin embargo, el gobernador michoacano Silvano Aureoles señaló que con o sin reunión entre la Alianza y la CONAGO, entre la Alianza y el Presidente de la República, que en reiteradas ocasiones se ha negado al encuentro, argumentando que los mandatarios estatales quieren vulnerar la investidura presidencial o están haciendo “politiquería”, en enero de 2021, los gobernadores aliancistas convocarán a una discusión nacional sobre la urgente y necesaria Convención Nacional Hacendaria.

En tanto, el gobernador Barbosa Huerta, cuya intervención debió transcribirse, debido a fallas de sonido, señaló que los gobernadores y la CONAGO, no son un mecanismo de contrapeso al Ejecutivo.

Aunque se pronunció a favor del diálogo abierto e incluyente, para tratar las diferencias que los mandatarios estatales tienen sobre el federalismo, dijo respaldar que se le proponga a la actual presidencia de la CONAGO, la propuesta de reunión con los gobernadores de la Alianza Federalista. Diálogo con apertura, sí, dijo.

Moderados por el politólogo y activista Mauricio Merino, los mandatarios trataron en la FIL virtual el tema del federalismo y combate a la corrupción.

En sus distintas intervenciones, los gobernadores de Michoacán, Jalisco, Chihuahua e incluso Tlaxcala, excepto el gobernador poblano, fueron enfáticos en que, durante este 2020, han tenido que hacer frente a la pandemia por coronavirus prácticamente solos, sin que la Federación haya brindado apoyo con mayores recursos.

En el tema de la corrupción, el mandatario poblano subrayó que el Sistema Nacional Anticorrupción nunca operó, y el combate a ese flagelo ese enfrascó en arreglos de “no te toco a ti, a cambio de que no me investigues a mí”.