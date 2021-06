Alfonso Durazo, se reúne con gobernadores electos de Morena

Escucha la nota:



El gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, participó en un encuentro con gobernadoras y gobernadores electos de Morena en el que suscribió la Carta compromiso con la Cuarta Transformación.

El documento signado en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) compromete a los próximos gobernadores emanados de Morena a regir su conducta bajo los principios de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Durazo Montaño y las y los mandatarios electos se obligan a reducir las desigualdades sociales; fomentar la igualdad entre hombres y mujeres; luchar contra la violencia de género y la discriminación en todas sus formas; gobernar con austeridad republicana; combatir las prácticas que obstaculicen la democracia; a no recurrir a la represión como método de gobierno; entre otras iniciativas.

En conferencia de prensa se informó que los gobernadores impulsarán la agenda legislativa del presidente de la República consistente en cambiar la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional; promover una reforma electoral; fortalecer el sector eléctrico; y replantear el funcionamiento de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para convertirla en un nuevo instrumento de interlocución y de cooperación con el gobierno federal.

Sobre la propuesta del presidente de la República de cambiar la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el mandatario electo sonorense informó que sus colegas gobernadores respaldan la iniciativa, ya que es la única forma de mantener los estándares de servicio bajo los cuales fue creada la institución.

Explicó que la iniciativa tiene como objetivo optimizar los resultados de la Guardia Nacional y evitar su deformación, como sucedió con la extinta Policía Federal, cuyos mandos eran designados discrecionalmente y bajo criterios políticos.

Al ser cuestionado sobre la necesidad de replantear el Pacto Fiscal, Durazo Montaño opinó que no está de acuerdo con esta propuesta de los gobernadores de la Alianza Federalista, pues exigen recursos sin apretarse el cinturón.

Participaron en la reunión de trabajo, Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena; Citlalli Hernández Mora, secretaria general; y las gobernadoras y gobernadores electos: Marina del Pilar Ávila, de Baja California; Víctor Castro Cossío, de Baja California Sur; Indira Vizcaíno Silva, de Colima; Evelyn Salgado Pineda, de Guerrero.

Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán; Miguel Ángel Navarro Quintero, de Nayarit; Rubén Rocha Moya, de Sinaloa; Lorena Cuéllar Cisneros, de Tlaxcala; y David Monreal Ávila, de Zacatecas.