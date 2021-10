Alerta OPS por transmisión comunitaria de Covid-19 en México

La pandemia de Covid-19 no estará domada en América Latina mientras siga circulando en la región el virus SARS-CoV-2 y sus variantes, alertó Sylvain Aldighieri, gerente de Incidente para la Covid-19 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En sesión informativa este miércoles, el especialista del organismo internacional alertó que en el caso de México, se reporta una transmisión comunitaria en varias regiones del país, y se prevén altos contagios hasta el 2022.

Por ello, Aldighieri pidió a los gobiernos no generar expectativas a través de políticas de salud con la presunción de alcanzar la inmunidad de rebaño.

“Si bien las coberturas de vacunación salvan vidas, no debemos hacer políticas de salud pública con presunciones o suposiciones de que sí o no hemos logrado un efecto de rebaño. En ese contexto la OPS recomienda reforzar las medidas preventivas farmacológicas e invita a la población aún no vacunada a que acuda a los centros de vacunación contra Covid-19”.