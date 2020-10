Alerta el INE de polarización en campañas políticas por pandemia

Escucha la nota:



El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que el tema de la pandemia en las campañas electorales puede contribuir a polarizar aún más el ambiente político.

Al participar en la presentación de los reportes de la Comisión de Venecia sobre Covid-19, lamentó que en México este tema, más de allá de concitar la unidad, se haya convertido en un factor de división.

“Creo que va a ser muy interesante como en las campañas electorales, tal vez en esta nueva modalidad, el tema de la conducción de parte de los gobiernos para enfrentar la pandemia y las consecuencias económicas, me parece que pueden nutrir el debate en las propias campañas electorales y creo que es un asunto no menor, ¿por qué?, porque si no se conduce de manera responsable, puede contribuir a polarizar más, en un tema muy sensible como el del combate al Covid-19, el ambiente político, de por sí ya polarizado”, explicó.

Del mismo modo, el titular del INE pidió estar alerta, ya que cuando la polarización se junta con la intolerancia, puede generar un caldo de cultivo para pulsiones autoritarias.

A decir del titular del INE que no hay una sola democracia que esté a salvo, ni de la pandemia, ni de eventuales regresiones en clave autoritaria, por lo que destacó que son tiempos de defender la democracia.