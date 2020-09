Alejandro Rojas y Carol Arriaga se inscriben para participar en encuesta de Morena

Escucha la nota:



Este domingo acudieron al Instituto Nacional Electoral, Alejandro Rojas Díaz Durán para registrarse como candidato a la presidencia nacional de Morena, y Carol Arriaga como aspirante a la secretaría general, debido a que el INE es el encargado de organizar la encuesta para elegir a los órganos directivos de ese partido.

El aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Alejandro Rojas, advirtió que en caso de llegar a la presidencia actuará contra aquellos funcionarios, incluidos los morenistas, que lo estén haciendo mal.

*Información relacionada: Alejandro Rojas impugnará suspensión de convocatoria para elección interna de Morena

“Se acabo la reelección en automático, en Morena tiene que mandar el pueblo, y si el pueblo dice que un gobernador, un diputado o un alcalde lo están haciendo mal me voy a encargar personalmente de que no se reelija y que no tenga oportunidad”

Mientras que la también secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Carol Arriaga, anunció que impugnará parte de la convocatoria del INE porque no consideró la paridad de género en los órganos directivos más importantes del partido, por ello solicitó incluir a través de una tómbola o una rifa que una mujer presida al partido o sea su secretaria general.

“En caso de que no lleguen dos mujeres a obtener la presidencia y la secretaría se considere esta posibilidad, por una tombola o está rifa para asegurar que cuando menos una de estas carteras sea mujer y cumplir con este mandato constitucional, esa es mi propuesta, sin duda esto va hacer objeto de alguna impugnación para que subsane la falla que tuvo el Instituto Nacional Electoral”

Hasta el momento, Adriana Menéndez Moreno solicitó su candidatura a la dirigencia nacional de Morena, y a la secretaría general se inscribieron Antonio Attolini, Omar Horacio Mateos Miranda y Donají Alba Arroyo.

De aquellos que han demostrado su interés públicamente faltarían por pedir su registro: Yeidckol Polevnsky, Mario Delgado, Porfirio Muñoz Ledo y Gibrán Ramírez a la presidencia de Morena.

La convocatoria establece que el registro será del 5 al 8 de septiembre y en caso de exceder los seis participantes, se realizará una encuesta previa de reconocimiento, con el propósito de determinar un máximo de seis candidaturas.