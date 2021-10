Alcaldes de Guerrero deben demostrar que no desviarán recursos: AMLO

En México hay presidentes municipales corruptos a los que se les entregan recursos públicos y no cumplen, hacen mal las obras o desvían el presupuesto, sin embargo, en la Montaña de Guerrero tendrán el desafío de mostrar que no será así, planteó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

De gira por Malinaltepec, Guerrero, el Primer Mandatario dijo que si en Oaxaca se mostró que se pueden hacer caminos artesanales sin desviar los fondos, los guerrerenses también podrán, aunado a que no es “mucha ciencia hacer un camino”.

Reiteró que a diferencia de los burócratas, él piensa que las autoridades locales pueden construir sus propias obras, porque hace caminos “no es un asunto complicado”. En todos lados hay un ingeniero o un albañil con juicio práctico, subrayó.

“Se hace el camino de buena calidad, pueden hacer de concreto, con revolvedoras, no es un asunto complicado. Que los burócratas de arriba siempre dicen: no tienen capacidad técnica las autoridades locales, como si fuera mucha ciencia”, enfatizó.

El Jefe del Ejecutivo Federal, ante quien se presentaron avances de los programas sociales de su administración, señaló que no utiliza las aeronaves compradas el sexenio anterior, es decir el Avión presidencial, seis helicópteros y seis jets, porque si no recorriera los caminos del país, no se daría cuenta de su estado.

Refrendó que su gobierno entregará recursos directos a los alcaldes de 10 municipios de la Montaña de Guerrero, para ayudarlos a reactivar su economía y de paso, atender necesidades primarias, como la construcción de caminos adecuados.

Remarcó que el programa aplicado en Oaxaca llegará a Guerrero como parte de la política de dar prioridad a la atención de las comunidades y pueblos con mayor nivel de marginación en el territorio nacional.

Finalizó su presentación aseverando que si “el creador, la ciencia y la naturaleza” lo quieren, él terminará los casi tres años que le quedan a su administración aunado a que ya se están cumpliendo propósitos como la reubicación de la Secretaría de Salud precisamente en Guerrero.

El Presidente y los funcionarios asistentes al encuentro en Malinaltepec tuvieron que entonar sin música, el Himno Nacional Mexicano, debido a fallas de origen en el sistema de audio colocado para la ocasión.