Albores y otros servidores de la nación incurrieron en propaganda a favor de AMLO

Escucha la nota:



La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que la entonces secretaria del Bienestar, María Luisa Albores González y el ex coordinador general de programas para el desarrollo del Gobierno Federal, Gabriel García Hernández incurrieron en uso indebido de recursos públicos y difusión de propaganda personalizada a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al acatar la resolución de la Sala Superior, los magistrados determinaron que los servidores públicos violaron lo dispuesto en el artículo 134, párrafo 7 y 8, de la Constitución, al difundir en redes sociales y en periodo prohibido la entrega de apoyos de diversos programas sociales.

Información relacionada: TEPJF ordena sancionar a Cabeza de Vaca y Enrique Alfaro

Por ello, ordenaron al titular del Ejecutivo Federal, así como a las contralorías de la Secretaría del Bienestar y de la Presidencia de la República tomar medidas contra los cinco funcionarios entre los que se encuentran el superdelegado en Aguascalientes, Aldo Emmanuel Ruiz Sánchez, y la entonces subdelegada Jeniffer Kristel Parra Salas.

Así como el ex superdelegado en Puebla, Rodrigo Abdala Dartigues, quien hace unas semanas renunció al cargo para asumir la titularidad de la Unidad de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional del gobierno federal.

La magistrada Gabriela Villafuerte Coello destacó que los mensajes en las redes sociales tuvieron un impacto nacional y no únicamente en la entidad donde se realizarían elecciones.

“Sus publicaciones, si bien es cierto se hicieron, son delegadas o delegados y servidoras y servidores de la nación en estados donde no había proceso electoral, no podemos dejar de ver que se hicieron en redes sociales y las redes sociales no conocer barreras ni fronteras, de manera que estas publicaciones no solamente se pudieron ver o se centraron a los ámbitos territoriales o geográficos de éstas localidades de las 37 personas, fueron más allá, es propaganda gubernamental”.

Villafuerte Coello destacó que el actuar de los funcionarios públicos debe de ser catalogado como grave

“Estas personas, estas 29 difundieron propaganda gubernamental en periodo prohibido, de manera que rebasaron los límites constitucionales y con ello trastocaron el artículo 41 y el 134 de la Constitución. Para mí, merece calificarse la conducta como grave ordinaria y dar vista a la Contraloría Interna de la Secretaría del Bienestar y comunicar la sentencia al secretario del Bienestar”.

Este asunto derivó de la queja que interpuso el PRD en el 2019 contra el presidente, funcionarios de Bienestar, el coordinador de programas sociales, 14 superdelegados, 21 subdelegados y ocho servidores de la nación, a quienes se les acusó de promover ilegalmente al primer mandatario en los chalecos y documentación que portaban los servidores de la nación.