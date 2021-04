Al menos 56 candidaturas a diputados que se autoadscriben como indígenas, no lo son: INE

Escucha la nota:



El Instituto Nacional Electoral tiene hasta la madrugada de este jueves para determinar si las candidaturas a diputados federales presentadas por los partidos políticos nacionales cumplieron con las acciones afirmativas de promover a mujeres, indígenas, afroamexicanos, personas con discapacidad, migrantes y de la diversidad sexual.

Hasta el momento, han detectado 56 casos de aspirantes que fueron postulados como indígenas pero los documentos que presentaron no lo avalan, en este caso se encuentra Pedro César Carrizales Becerra “El Mijis”, quien no acreditó ser de la población indígena y la constancia que presentó no sustenta su veracidad.

El INE dio a los partidos y sus candidatos 48 horas a partir de que sea notificado para subsanar los registros y en caso de no hacerlo será sancionado con la cancelación del registro.

En el caso particular de Carrizales Becerra, Morena lo postuló como candidato por ambos principios que es por mayoría relativa y vía plurinominal.

El pasado 4 de mayo, el INE dio el registro a las candidaturas a diputados federales, pero los partidos debían postular al menos 21 fórmulas de candidaturas indígenas a diputados de mayoría y nueve de representación plurinominal.