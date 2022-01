'Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie', AMLO sobre detención de Cuauhtémoc Gutiérrez

Al referirse a la detención de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex dirigente del PRI capitalino, acusado de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que debe aplicarse la la ley sin privilegios.

“Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”, es mi opinión sobre el caso.

En su conferencia matutina, el presidente dijo que corresponde a la autoridad de la Ciudad de México este caso y ellos lo están atendiendo, la Procuraduría de justicia de la Ciudad de México.

Desde luego, dijo, el presunto responsable de estos actos tiene derecho a la defensa, así es cuando se vive en un auténtico Estado de derecho.

“No debe haber ni corrupción ni impunidad, hay que seguir limpiando el país de corrupción y la impunidad porque antes robaban, hacían lo que querían y ni siquiera perdían en su respetabilidad, no pasaba nada, la cárceles para los que no tenían influencias, los que no tenían para comprar su inocencia, entonces ya no es así, cero impunidad”, indicó.

Esto es parte de los cambios que se han venido llevando a cabo y se tienen que seguir promoviendo estos cambios, enfatizó el Jefe del gobierno federal, al hablar de la detención del ex líder del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez.