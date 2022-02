Al grito de '¡fuera Mario!', Convención Morenista pide reconstruir el partido

Congregados en el Monumento a la Revolución, militantes y personalidades del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) llevan a cabo la “Convención Nacional Morenista”, en la que buscan unificar a las bases del partido.

Los asistentes lanzaban repetidamente las consignas “¡Fuera Mario!”, en repudio al dirigente del partido, Mario Delgado; y el característico grito de campaña “¡es un honor estar con Obrador!”.

En las primeras intervenciones, la senadora suplente Jesusa Rodríguez subrayó que en Morena no puede permitirse la “traición” y quienes han incurrido en esa práctica, “caerán en su propia trampa”.

Llamó a no permitir que los promotores de la transformación del país, sean relegados por aquellos que calificó como “advenedizos y oportunistas”.

“Sabemos que en Morena no puede permitirse la traición, porque estamos luchando por una auténtica democracia”, advirtió Rodríguez Ramírez.

“Los que han traicionado los principios de Morena caerán en su propia trampa, y no vamos a permitir que quienes realmente quieren una transformación pacífica no sean tomados en cuenta o intenten ser desplazados por advenedizos y oportunistas”, sentenció.

Sin señalar nombres, la legisladora suplente afirmó que es “fácil” descalificar la Convención diciendo que divide, lo anterior, luego de que la dirigencia nacional emitiera una comunicación oficial señalando que respeta la organización del evento, pero no es legal ni tendrá efecto alguno en la vida interna del partido.

El ladrón, el mentiroso y el traidor, abundó, lanza ese tipo de acusaciones mientras roba, miente y traiciona. “En el movimiento no caben los perdones” y aquí nadie va a robar candidaturas, dijo.

Reconstruir Morena

El titular del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, dijo estar “hasta la madre” de soñar con un partido diferente y tras calificar la Convención como la reunión “de los agraviados”, exhortó a reconstruir el ente político.

No se puede promover ni proponer democracia si no se practica internamente, sentenció.

“Aquí está la reunión de los agraviados, los aquí presentes agraviados, porque no se les considera en un proceso electoral, porque no se les convocó en una reunión, porque no se les toma en cuenta. Porque, porque, ¡pues dejemos de ser agraviados, chinga!, ¡vamos reconstruyendo el partido, es nuestro!”, planteó el escritor.

Taibo II habló del partido que él quiere y el cual debería tener una actitud crítica frente al gobierno, expresar sus posturas ante sectores que no están resolviendo problemas, que se inconforme con la “asquerosa” lentitud del aparato de gobierno y que asuma como causas las luchas sociales.

Quiere que el partido no sea “burocrático, tedioso y aburrido”, al que a diario el Instituto Nacional Electoral (INE) le esté “leyendo la cartilla”. Que no se altere ante la diferencia de opiniones y que resuelva sus diferencias democráticamente, apuntó.

En Morena, indicó el funcionario público, no debe estar por delante la lucha interna, la división y los conflictos, ni las intenciones “electoralistas” para sólo ir a sacar votos a los comicios, sino las propuestas sociales.

Neoliberalismo quiere infiltrar Morena

La exsecretaria de la Función Pública, removida hace algunos meses de su puesto, convocó a los integrantes de la Convención a no permitir que el partido que en su creación representó la esperanza para el país “se decolore” y quede “capturado en la mediocridad burocrática”, en el autoritarismo y la simulación.

“Hoy el neoliberalismo quiere infiltrarse en Morena, el neoliberalismo quiere dominar la lógica de nuestra construcción tan heroica que es Morena, pero las bases no lo vamos a permitir, no lo debemos permitir”, convocó Sandoval Ballesteros.

Su esposo, el investigador universitario John Ackerman, quien moderó el acto y lanzó un “ya basta de burócratas y chapulines” en el partido, insistió en que es hora de reconstruirlo.

Convención legítima

En su participación, el exsecretario Medio Ambiente, Víctor Toledo, quien calificó como una “minoría de parásitos y depredadores” a empresarios allegados al Presidente de la República, como el recientemente fallecido Alberto Bailleres y el magnate Carlos Slim, coincidió con Taibo II al pedir que los militantes tomen en sus manos el partido.

Cuestionó que el movimiento lopezobradorista haya sido relegado por las estructuras del partido, y pidió cambiar la tendencia de buscar puestos, para poner por delante los valores internos.

Para ello, propuso que quienes se han sumado a la Convención Morenista, reconstituyan el movimiento Morena, aunque la actual dirigencia los califique de ilegales.

“Pero yo digo que los cuatro mil que estamos hoy aquí presentes podríamos, podríamos constituirnos en el movimiento de Morena, sea legítima o no, más bien, sea legal o no, sea legítimo. Yo propongo que recuperemos la idea de movimiento, Morena movimiento que va a marcar y va a estar dictándole al partido lo que hay que hacer”, manifestó.

Resistencia en Morena

El extitular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Jaime Cárdenas, indicó que la asamblea en el Monumento a la Revolución es un acto de resistencia frente a estructuras dirigentes que no están a la altura de la transformación.

El actual liderazgo morenista, advirtió, es “elitista, excluyente” y se olvidó de militantes y simpatizantes. Al afirmar que “da mucha tristeza” ver la actuación de los dirigentes que no los representan, entre los asistentes a la reunión se volvió a desatar el grito “¡fuera Mario!”.

También es triste, dijo, que no se respeten los documentos básicos de Morena, no haya un padrón confiable, los órganos directivos no funcionen, las candidaturas se impongan, no haya una condición ni procesos internos democráticos ni transparentes y se violen los principios que dieron origen al movimiento.

“Hoy Morena es un cascarón que se ha olvidado de que son esencialmente un movimiento social y político, que debería estar cercano a las causas más importantes, combate corrupción, lucha por la igualdad, por pueblos originarios”, reclamó.

Cárdenas Gracia agregó que la dirigencia en funciones, se ha encargado de crear una maquinaria electoral que “a diario pierde piso”, no tiene contacto con la ciudadanía y tampoco con las bases de la organización.

Mesas de discusión

Después de las presentaciones iniciales, los asistentes a la Convención llevaron a cabo mesas de discusión en materia de democracia interna y decisiones del partido; la ideología de Morena como fuerza de izquierda; la preparación del próximo Congreso Nacional de Morena y la depuración del padrón de militantes; la defensa de los principios fundacionales y transparencia en la selección de candidatos; la formación política de cuadros.

También discutieron sobre el “partido movimiento; la relación de Morena con el Ejecutivo Federal; así como la transparencia y rendición de cuentas internas en materia financiera.