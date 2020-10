Agricultores piden intervención de la CIDH en conflicto de La Boquilla

Solicitan al organismo internacional dictar dos medidas cautelares en las que ordene al Estado mexicano no hacer uso de las fuerzas armadas.

Agricultores de Chihuahua e integrantes de la familia LeBarón solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el conflicto que se registra en torno a la presa de La Boquilla.

En su escrito, solicitan al organismo internacional dictar dos medidas cautelares en las que ordene al Estado mexicano no hacer uso de las fuerzas armadas para realizar tareas de orden civil para evitar confrontaciones, y que el gobierno garantice la estabilidad económica de las personas de la región que se están viendo afectadas por el Tratado de Aguas de 1944.

En este marco, Julián LeBarón dijo que es preocupante que el gobierno federal pretenda militarizar las presas, las aduanas y la seguridad pública, al tiempo en el que lamentó que las autoridades no estén actuando de manera responsable para resolver los problemas sociales.

“Esto puede ser un polvorín que desate en masacres en nuestro país y es extremadamente peligroso, los que están al mando de la Guardia Nacional son los responsables, ellos no se mandan solos, ellos fueron enviados a un problema social, a enfrentar de manera violenta y a ser humillados por los campesinos por un problema en el que no deben de estar y es extremadamente peligroso y no sabemos a dónde acudir”

Por su parte, Raymundo Soto, expresidente del Módulo 8, también externó su preocupación por el hecho de que presas como El Granero, La Boquilla y Las Vírgenes, entre otras, ya se encuentran bajo el control de los militares.

“Por todas las señales que nos dan es que nos dicen que van a ir abrir la presa Boquilla, la verdad es que tenemos un temor muy fundado de que vaya la Guardia Nacional y el Ejército, nos corra de Boquilla y abra las válvulas, eso es algo muy delicado porque la gente ya está en un nivel de que dice: ‘el agua es vida y daremos la vida por el agua’, ya en ese nivel están, porque efectivamente nuestro patrimonio está ahí”.

A su vez, Bryan LeBaron aseveró que más de 12 mil personas podrían verse afectadas por la falta de agua, lo que podría desencadenar un problema económico, al tiempo en el que refirió que la Unidad de Inteligencia Financiera está incurriendo en un “abuso del poder muy peligroso” al congelar las cuentas de aquellas personas que se oponen a la extracción de agua de la presa La Boquilla.